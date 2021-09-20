Массовый расстрел студентов в Перми попал на видео (18+)

Бекмансуров начал стрелять у входа и продолжил вооруженную атаку в холле вуза

В сеть попало видео с камеры наблюдения на входе в Пермский университет, на которое попал расстрел студентов и сотрудников вуза.

Тимур Бекмансуров открыл огонь еще на улице, ранив прохожего, после чего продолжил стрелять в толпу студентов в холле.

Осторожно, видео содержит кадры убийства: исключительно для лиц, старше 18 лет!

Посмотреть его можно по ссылке, но слабонервным этого лучше не делать.

На записи видно, как студенты заносят раненого внутрь, но разбегаются, так как Бекмансуров заходит в вуз и продолжает стрелять уже в холле.

Далее студенты забаррикадировались в кабинетах, а некоторые даже выпрыгивали из окон аудиторий. Первые минуты атаки и реакция студентов также попали на видео.

На момент выхода новости Минздрав РФ обновил информацию о погибшим и пострадавшим. Если ранее сообщалось о 8 жертвах и 28 пострадавших, теперь же рапортуют о 6 погибших и 24 раненых.

В живых остался и 18-летний стрелок, который находится в критическом состоянии в реанимации на ИВЛ. У него ранены обе ноги, грудная клетка и живот. Также выяснилось, что ликвидировал Бекмансурова младший лейтенант ДПС, которым первым прибыл на вызов и открыл ответный огонь.

Ранее мы показывали момент ликвидации пермского стрелка, который тоже попал на видео.

Также напомним, что "Телеграф" сообщал, кого первым ранил и убил 18-летний Тимур Бекмансуров из турецкого дробовика.

Кроме того, мы писали, что в сети появилось письмо стрелка, в котором он заявил, что данная атака не является терактом.