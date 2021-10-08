Укр

В России взорвался газоперерабатывающий завод: в сеть попало видео пожара

Автор
Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание Новость обновлена 08 октября 2021, 09:15
Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание

Из помещений предприятия было эвакуировано более 2500 рабочих

Утро пятницы, 8 октября, явно оказалось не слишком добрым для сотрудников Амурского газоперерабатывающего завода в России. Начало нового рабочего дня здесь ознаменовалось мощным взрывом.

О событии информируют российские новостные Telegram-каналы, в том числе "SHOT".

По данным СМИ, взрыв произошел на установке газоразделения. Из-за последующего возгорания пришлось объявить об эвакуации персонала — свои рабочие места покинули больше 2,5 тысяч людей.

На место чрезвычайного происшествия очень быстро прибыли сотрудники пожарной службы, занявшись ликвидацией пожара. До начала спасательных работ огонь успел охватить около 60 квадратных метров площади помещений ГПЗ.

По состоянию на 7:30 утра (по Киеву) сообщается, что возгорание удалось ликвидировать. О человеческих жертвах информации нет, как не сообщаются и масштабы причиненных убытков.

Интересно, что это предприятие является относительно новым и лишь недавно было запущено в работу — 9 июня 2021 года. Официальная версия пресс-службы Амурского завода утверждает, что пожар стал последствием разгерметизации системы пожаротушения, а серьезных поломок не произошло.

Добавим, что Амурский ГПЗ расположен неподалеку г. Свободный, что в Амурской области РФ. "Родоначальником" проекта является российский "Газпром".

Место расположения Амурского ГПЗ
Место расположения Амурского ГПЗ

К слову, на происшествие уже ярко отреагировали пользователи соцсетей.

"Амурский поток-3", " Пресс-служба сказала, что это штатная ситуация. Спалить завод, штатная ситуация? Бред!", "Это намёк для биржи. Газ есть, но всякое может быть", "Кто сигарету закурил в таком месте?", "Не взрыв, а прорыв", — пишут комментаторы под новостью о случившемся.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о причинах взрыва в жилом доме в шведском городе Гетеборг, из-за которого пострадало минимум 20 человек.

Теги:
#Пожар #Россия #Взрыв
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