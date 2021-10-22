Укр

В России взорвался пороховой завод: здание выгорело, много погибших (фото, видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Без вести пропавших рабочих предварительно считают погибшими Новость обновлена 22 октября 2021, 10:50
Без вести пропавших рабочих предварительно считают погибшими

Трагедия произошла из-за нарушения технологического процесса

В поселке Лесное на территории Разянской области, РФ, произошел масштабный взрыв на заводе по производству пороха.

Как сообщают росСМИ, в результате инцидента погибло минимум семь человек.

Взрыв произошел после начала рабочего дня на предприятии "Эластик". К спасателям информация о трагедии поступила в 8:22 (по московскому времени). 

По прибытию на место происшествия представители экстренных служб начали борьбу со вспыхнувшим пожаром. Вскоре было установлено, что в цеху, который пострадал из-за взрыва, находилось 17 рабочих.

Официально количество погибших увеличилось до семи. Одного пострадавшего с сильными ожогами направили в больнице, за его жизнь сражаются медики. Остальных сейчас ищут, расчищая завалы. По предварительной информации, их заранее считают также погибшими.

Впрочем, по информации некоторых Telegram-каналов, количество умерших уже могло вырасти до девяти. Поиски тел по-прежнему продолжаются.

Известно, что сейчас на месте происшествия вместе со спасателями работает минимум две бригады медицинских работников. Задействовано около полусотни единиц различной техники.

От цеха остались одни щепки
От цеха остались одни щепки

Причиной взрыва называют нарушение технологического процесса во время изготовления пороха.

К слову, это уже не первый взрыв завода в России за последний месяц. Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о сильном пожаре на Амурском газоперерабатывающем предприятии.

Теги:
#Россия #Взрыв #Завод #Рязанская область
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