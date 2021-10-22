Рус

Спалах і стовп диму: з’явилося відео моменту вибуху на пороховому заводі в Росії

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
303
Інцидент стався о 8:13 за московським часом Новина оновлена 22 жовтня 2021, 13:25
Інцидент стався о 8:13 за московським часом

Через отримані поранення загинуло 16 робітників

Момент вибуху, який забрав життя майже всієї робочої зміни цеху з виробництва пороху на Рязанському заводі "Еластик", зуміли увічнити на відео.

Ролик опублікували адміністратори Telegram-каналу "Baza".

Як відомо, трагедія на підприємстві, що спеціалізується на виробництві синтетичних волокон, сталася вранці 22 жовтня. Судячи з часу на реєстраторі з авто, яким і вдалося зафільмувати вибух, це сталося о 8:13 за московським часом.

Незабаром після яскравого спалаху, що супроводжував потужний вибух, який зруйнував будівлю цеху, на заводі почалася пожежа.

Повідомлялося, що для його локалізації та гасіння було задіяно близько 50 одиниць різної спецтехніки.

Рятувальна операція не привела до особливо втішних результаті — із 17 осіб, які почали зміну, в живих залишився лише один робітник. Зараз він знаходиться у важкому стані, за його життя борються медики. Його колеги померли на місці через отримані під час вибуху травм.

У слідчому комітеті РФ вже почали розслідування за фактом вибуху, встановлюються можливі винуватці наявних порушень, які і спровокували трагедію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про катастрофу літака в російському Татарстані, в якій також загинуло 16 осіб з числа пасажирів і екіпажу.

Теги:
#Росія #Вибух #Завод #Рязанська область
Поки столиця знаходиться в "помаранчевій" зоні
Київ
За крок від "червоної" зони: як посилять карантин в Києві (список заборон)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Поки столиця знаходиться в "помаранчевій" зоні
За крок від "червоної" зони: як посилять карантин в Києві (список заборон)
Дата публікації
Категорія
Сестрам Савченко за підробку документів загрожує до 2 років в’язниці
Сестри Савченко попалися в аеропорту з підробленими ковід-сертифікатами: подробиці і фото
Дата публікації
Категорія
Госпіталізовано за добу 5141 осіб
Україна другий день поспіль б’є рекорди захворюваності та смертності за всю пандемію COVID-19
Дата публікації
Категорія
Загибла Галина Хатчинс
Поїхала з Києва підкорювати Голлівуд: що відомо про оператора, яку застрелив Алек Болдвін
Дата публікації
Категорія
На будинок Ігоря Жовкви скоїли напад
"Подаруночок" на день народження: у Києві вночі намагалися спалити будинок заступника Єрмака (фото)