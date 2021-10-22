Спалах і стовп диму: з’явилося відео моменту вибуху на пороховому заводі в Росії

Через отримані поранення загинуло 16 робітників

Момент вибуху, який забрав життя майже всієї робочої зміни цеху з виробництва пороху на Рязанському заводі "Еластик", зуміли увічнити на відео.

Ролик опублікували адміністратори Telegram-каналу "Baza".

Як відомо, трагедія на підприємстві, що спеціалізується на виробництві синтетичних волокон, сталася вранці 22 жовтня. Судячи з часу на реєстраторі з авто, яким і вдалося зафільмувати вибух, це сталося о 8:13 за московським часом.

Незабаром після яскравого спалаху, що супроводжував потужний вибух, який зруйнував будівлю цеху, на заводі почалася пожежа.

Повідомлялося, що для його локалізації та гасіння було задіяно близько 50 одиниць різної спецтехніки.

Рятувальна операція не привела до особливо втішних результаті — із 17 осіб, які почали зміну, в живих залишився лише один робітник. Зараз він знаходиться у важкому стані, за його життя борються медики. Його колеги померли на місці через отримані під час вибуху травм.

У слідчому комітеті РФ вже почали розслідування за фактом вибуху, встановлюються можливі винуватці наявних порушень, які і спровокували трагедію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про катастрофу літака в російському Татарстані, в якій також загинуло 16 осіб з числа пасажирів і екіпажу.