Вспышка и столб дыма: появилось видео момента взрыва на пороховом заводе в России
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Из-за полученных ранений погибло 16 рабочих
Момент взрыва, унесшего жизни почти всей рабочей смены цеха по производству пороха на рязанском заводе "Эластик", сумели запечатлеть на видео.
Ролик опубликовали администраторы Telegram-канала "Baza".
Как известно, трагедия на предприятии, специализирующемся на производстве синтетических волокон, произошла утром 22 октября. Судя по времени на регистраторе из авто, которым и удалось заснять взрыв, это случилось в 8:13 по МСК.
Вскоре после яркой вспышки, которая сопровождала массивный взрыв, разрушивший здание цеха, на заводе начался пожар.
Сообщалось, что для его локализации и тушения было задействовано около 50 единиц различной спецтехники.
Спасательная операция не привела к особо утешительным результатам — из 17 человек, начавших смену, в живых остался лишь один рабочий. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики. Его коллеги скончались на месте из-за полученных во время взрыва травм.
В следственном комитете РФ уже начали расследование по факту взрыва, устанавливаются возможные виновники имеющихся нарушений, которые и спровоцировали трагедию.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о крушении самолета в российском Татарстане, в котором также погибло 16 человек из числа пассажиров и экипажа.
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