Укр

Вспышка и столб дыма: появилось видео момента взрыва на пороховом заводе в России

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
286
Инцидент произошел в 8:13 по МСК Новость обновлена 22 октября 2021, 13:25
Инцидент произошел в 8:13 по МСК

Из-за полученных ранений погибло 16 рабочих

Момент взрыва, унесшего жизни почти всей рабочей смены цеха по производству пороха на рязанском заводе "Эластик", сумели запечатлеть на видео.

Ролик опубликовали администраторы Telegram-канала "Baza".

Как известно, трагедия на предприятии, специализирующемся на производстве синтетических волокон, произошла утром 22 октября. Судя по времени на регистраторе из авто, которым и удалось заснять взрыв, это случилось в 8:13 по МСК.

Вскоре после яркой вспышки, которая сопровождала массивный взрыв, разрушивший здание цеха, на заводе начался пожар.

Сообщалось, что для его локализации и тушения было задействовано около 50 единиц различной спецтехники.

Спасательная операция не привела к особо утешительным результатам — из 17 человек, начавших смену, в живых остался лишь один рабочий. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются медики. Его коллеги скончались на месте из-за полученных во время взрыва травм.

В следственном комитете РФ уже начали расследование по факту взрыва, устанавливаются возможные виновники имеющихся нарушений, которые и спровоцировали трагедию.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о крушении самолета в российском Татарстане, в котором также погибло 16 человек из числа пассажиров и экипажа.

Теги:
#Россия #Взрыв #Завод #Рязанская область
Пока столица находится в "оранжевой" зоне
Киев
За шаг от "красной" зоны: как усилят карантин в Киеве (список запретов)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Пока столица находится в "оранжевой" зоне
За шаг от "красной" зоны: как усилят карантин в Киеве (список запретов)
Дата публикации
Категория
Сестрам Савченко за подделку документов грозит до 2 лет тюрьмы
Сестры Савченко попались в аэропорту с поддельными ковид-сертификатами: подробности и фото
Дата публикации
Категория
Госпитализировано за сутки 5141 человек
Украина второй день подряд бьет рекорды заболеваемости и смертности за всю пандемию COVID-19
Дата публикации
Категория
На дом Игоря Жовквы совершили нападение
"Подарочек" на день рождения: в Киеве ночью пытались сжечь дом заместителя Ермака (фото)
Дата публикации
Категория
Погибшая Галина Хатчинс
Уехала из Киева покорять Голливуд: что известно об операторе, которую застрелил Алек Болдуин