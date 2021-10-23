Взрыв на пороховом заводе в России: появилось видео с камер наблюдения

Рабочие пытались убежать с места взрыва, однако огонь настиг их слишком быстро.

В российском поселке Лесной, что в Рязанской области, 22 октября произошел мощный взрыв на пороховом заводе "Эластик". Вследствие инцидента погибли 17 работников предприятия. Момент взрыва был запечатлен камерами наблюдения.

Соответствующие кадры были обнародованы в телеграм-канале "Осторожно, новости".

С видео не совсем понятно, почему произошел взрыв, однако заметно, что воспламенение привело к цепной реакции. Огонь быстро добрался до людей, которые находились возле разгрузочного элеватора. Находившиеся там люди пытались убраться подальше от взрывающихся мешков с порохом, однако огонь их настиг слишком быстро.

Трагедия произошла около 8:20 по местному времени (то же, что и по Киеву), возле эпицентра взрыва находились 17 человек, пережить его удалось лишь одному из них. Рабочего доставили в больницу с ожогами 80% тела. За его жизнь некоторое время боролись врачи, однако спасти его не удалось.

Официальной причиной трагедии называют нарушение технологического процесса, все детали инцидента теперь будут устанавливать правоохранители.