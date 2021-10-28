АЗС вибухнула на трасі "Київ-Харків" (відео, фото)

Проїзд трасою "Київ-Харків-Довжанський" був перекритий.

Рано-вранці 28 жовтня на київській трасі під Харковом стався вибух на заправці. НП сталася на околицях Рай-Оленівки вздовж траси.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Розгерметизувалася підземна місткість із газом, її об’єм близько 18 куб.метрів. У цей момент на заправці були два вантажні автомобілі. Після вибуху вони спалахнули.

На заправці були дві вантажівки — їхні водії залишилися цілими

Ліквідація пожежі тривала кілька годин

Попередньо ніхто не постраждав. На гасіння направляли 40 пожежників та 10 спецмашин.

Рятувальників викликали о 4:30, станом на 5:48 пожежу локалізовано. Загальна площа пожежі на час локалізації – 250 кв. метрів. Ризику подальшого розповсюдження пожежі на інші об’єкти АЗС та околиці немає.

Ліквідувати наслідки вибуху та займання вдалося лише через три години о 7:10 — повідомляють очевидці. У соцмережах повідомляють, що проїзд трасою був перекритий для роботи пожежників.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії на Рязанщині вибухнув пороховий завод — загинула вся зміна робітників, 17 людей. Момент вибуху потрапив на відео камери спостереження.