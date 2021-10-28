АЗС взорвалась на трассе “Киев-Харьков” (видео, фото)

Проезд по трассе "Киев-Харьков-Довжанский" был перекрыт.

Ранним утром 28 октября на киевской трассе под Харьковом произошел взрыв на заправке. ЧП произошло в окрестностях Рай-Еленовки вдоль трассы.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Разгерметизировалась подземная емкость с газом, ее объем около 18 куб.метров. В этот момент на заправке были два грузовых автомобиля. После взрыва они загорелись.

На заправке были два грузовика - их водители остались целы

Ликвидация пожара продолжалась несколько часов

Предварительно — никто не пострадал. На тушение направляли 40 пожарных и 10 спецмашин.

Спасателей вызвали в 4:30, по состоянию на 5:48 пожар локализирован. Общая площадь пожара на время локализации — 250 кв. метров. Риска дальнейшего распространения пожара на другие объекты АЗС и окрестности нет.

Ликвидировать последствия взрыва и возгорание удалось только спустя почти три часа в 7:10 — сообщают очевидцы. В соцсетях сообщают, что проезд по трассе был перекрыт для работы пожарных.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России на Рязанщине взорвался пороховой завод — погибла вся смена рабочих, 17 человек. Момент взрыва попал на видео камер наблюдения.