Укр

АЗС взорвалась на трассе “Киев-Харьков” (видео, фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Пожарный тушат ночное возгорание. Новость обновлена 28 октября 2021, 07:33
Пожарный тушат ночное возгорание.

Проезд по трассе "Киев-Харьков-Довжанский" был перекрыт.

Ранним утром 28 октября на киевской трассе под Харьковом произошел взрыв на заправке. ЧП произошло в окрестностях Рай-Еленовки вдоль трассы. 

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. 

Разгерметизировалась подземная емкость с газом, ее объем около 18 куб.метров. В этот момент на заправке были два грузовых автомобиля. После взрыва они загорелись. 

На заправке были два грузовика - их водители остались целы
На заправке были два грузовика - их водители остались целы
Ликвидация пожара продолжалась несколько часов
Ликвидация пожара продолжалась несколько часов

Предварительно — никто не пострадал. На тушение направляли 40 пожарных и 10 спецмашин.

Спасателей вызвали в 4:30, по состоянию на 5:48 пожар локализирован. Общая площадь пожара на время локализации — 250 кв. метров. Риска дальнейшего распространения пожара на другие объекты АЗС и окрестности нет. 

Ликвидировать последствия взрыва и возгорание удалось только спустя почти три часа в 7:10 — сообщают очевидцы. В соцсетях сообщают, что проезд по трассе был перекрыт для работы пожарных. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России на Рязанщине взорвался пороховой завод — погибла вся смена рабочих, 17 человек. Момент взрыва попал на видео камер наблюдения. 

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#Харьков #Взрыв #АЗС
Пожарный тушат ночное возгорание.
Харьков
АЗС взорвалась на трассе “Киев-Харьков” (видео, фото)
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