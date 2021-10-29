Укр

Огонь уничтожил большую СТО в Днепре: фото и видео впечатляют

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Огонь охватил 250 квадратных метров станции техобслуживания Новость обновлена 29 октября 2021, 10:11
Огонь охватил 250 квадратных метров станции техобслуживания

На станции не было машин, однако пожар уничтожил оборудование и ремонтные боксы

В ночь с четверга на пятницу, 29 октября, в Днепре загорелось здание СТО, где огонь распространился на большую площадь — 250 "квадратов".

По информации облуправления ГСЧС, ЧП произошло на территории станции технического обслуживания автомобилей по улице Сергея Нигояна около полуночи. К счастью, там не было машин, однако это не помешало огню охватить огромную территорию, включая ремонтные боксы с оборудованием, перекрытия и крышу. 

Боролись со стихией 20 спасателей с помощью 6 единиц спецтехники. Потушить пожар удалось спустя час. К счастью, ни погибших, ни пострадавших нет.

Напомним, ранним утром 28 октября на киевской трассе под Харьковом произошел взрыв на заправке. ЧП произошло в окрестностях Рай-Еленовки вдоль трассы "Киев-Харьков-Довжанский", которая оказалась заблокирована. В момент взрыва на заправке были два грузовых автомобиля, которые загорелись. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России на Рязанщине взорвался пороховой завод — погибла вся смена рабочих, 17 человек. Момент взрыва попал на видео камер наблюдения. 

Теги:
#Пожар #Днепр #Огонь #СТО
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