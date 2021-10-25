На курорті Туреччини звинуватили у підпалі лісу російських туристів: ті записали відеозаклики

Росіяни запевняють, що вони намагалися допомогти загасити пожежу, за що їх і затримали

У Туреччині, де недавно ледь не розбилася українка, затримали сімох громадян Російської Федерації за підозрою в підпалі лісу на Лікійській стежці.

Як пише Telegram-канал SHOT, інформацію про затримання росіян підтвердило Генконсульство РФ.

Подруга затриманих запевняє, що її товариші намагалися власними силами загасити пожежу, проте вже пізніше дізналися, що до місця пожежі не можна було наближатися. Зараз громадяни РФ знаходяться під арештом, а за підпал їм може загрожувати до 7 років в’язниці.

Один із затриманих на ім’я Дмитро опублікував відео після першого засідання суду, в якому розповів, що їх (сімох росіян) "закривають за грати" через пожежу на Лікійській стежці, який трапився не з їхньої вини. Генконсульство РФ, за словами чоловіка, їм ніяк не допомагає.

Анатолій — ще один чоловік з числа затриманих — після арешту повідомив, що Лікійська стежка для них закінчується в’язницею, а в відділення їх доставляють двома автомобілями поліції.

Відомо, що наступне засідання у справі про підпал Лікійської стежки у Туреччині відбудеться на наступному тижні.

Як пише ТАСС, росіян на Лікійської стежці затримали 23 жовтня, під час походу. За версією турецьких правоохоронців, туристи випадково підпалили ліс в районі Чагларджа неподалік Анталії.

Також відомо, що перший суд у справі про підпал лісу відбувся 24 жовтня. Громадянам РФ надали безкоштовних державних адвокатів, однак вони не говорять навіть англійською. В результаті всіх сімох росіян помістили під варту на час розслідування.

Лікійська стежка - маркований маршрут для пішохідного туризму на півдні Туреччини, який розташований за селищем Олюденіз курортного району Фетхіє. Загальна протяжність маршруту — 540 км.

Нагадаємо, що в турецькій Анталії влітку 2021 року сталася смертельна пожежа, яка забрала життя трьох людей, також постраждали 122 людини. Крім Анталії горіли і інші курортні міста — Мармарис, Мугла, Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана і Мерсин.

Раніше "Телеграф" писав, що буквально на початку жовтня вогонь охопив курортну провінцію Мугла в районі міста Даламан.