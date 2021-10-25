На курорте Турции обвинили в поджоге леса российских туристов: те записали видеопризывы

Россияне уверяют, что они пытались помочь потушить пожар, за что их и задержали

В Турции, где недавно едва не разбилась украинка, задержали семерых граждан Российской Федерации по подозрению в поджоге леса на Ликийской тропе.

Как пишет Telegram-канал SHOT, информацию о задержании россиян подтвердило Генконсульство РФ.

Подруга задержанных уверяет, что ее товарищи пытались собственными силами потушить пожар, однако уже позже узнали, что к месту пожара нельзя было приближаться. Сейчас граждане РФ находятся под арестом, а за поджог им может грозить до 7 лет тюрьмы.

Один из задержанных по имени Дмитрий опубликовал видео после первого заседания суда, в котором рассказал, что их (семерых россиян) "закрывают в тюрьму" из-за пожара на Ликийской тропе, который случился не по их вине. Генконсульство РФ, по словам мужчины, им никак не помогает.

Анатолий — еще один мужчина из числа задержанных — после ареста сообщил, что Ликийская тропа для них заканчивается тюрьмой, а в отделение их доставляют двумя автомобилями полиции.

Известно, что следующее заседание по делу о поджоге Ликийской тропы в Турции состоится на следующей неделе.

Как пишет ТАСС, россиян на Ликийской тропе задержали 23 октября, во время похода. По версии турецких правоохранителей, туристы случайно подожгли лес в районе Чагларджа неподалеку Анталии.

Также известно, что первый суд по делу о поджоге леса состоялся 24 октября. Гражданам РФ предоставили бесплатных государственных адвокатов, однако они не говорят даже по-английски. В результате всех семерых россиян поместили под стражу на время расследования.

Ликийская тропа — маркированный маршрут для пешеходного туризма на юге Турции, который расположен за поселком Олюдениз курортного района Фетхие. Общая протяженность маршрута — 540 км.

Напомним, что в турецкой Антальи летом 2021 года был смертельный пожар, который унес жизни троих людей, также пострадали 122 человека. Кроме Антальи горели и другие курортные города — Мармарис, Мугла, Османие, Кайсери, Коджаели, Адана и Мерсин.

Ранее "Телеграф" писал, что буквально в начале октября огонь охватил курортную провинцию Мугла в районе города Даламан.