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Туреччина знову у вогні: лісова пожежа охопила один з найпопулярніших курортів (фото, відео)

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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Пожежа охопила курортну провінцію Мугла Новина оновлена 06 жовтня 2021, 12:35
Пожежа охопила курортну провінцію Мугла

Стихію в Туреччині гасили з повітря 3 літаки та 16 вертольотів

Поки на північному сході Туреччини дивуються з першого снігу, в курортній провінції Мугла в районі міста Даламан (дивись на карті нижче) спалахнула масштабна лісова пожежа.

За інформацією місцевих ЗМІ, пожежа почалася приблизно опівночі і швидко поширилася через сильний вітер. Відзначимо, що саме в аеропорт Даламану прибувають туристи, які вибирають для відпочинку місцеві міста на березі Середземного моря.

Пожежа почалася вночі поблизу Даламану
Пожежа почалася вночі поблизу Даламану
Стихію в Муглі вже локалізували
Стихію в Муглі вже локалізували

Але, на щастя, стихія відпочиваючим не загрожує: на момент виходу новини вогонь локалізували за допомогою 10 бульдозерів, 70 цистерн з водою, 5 машин швидкого реагування, 3 літаків і 16 вертольотів.

Пожежу в Туреччині гасили 16 вертольотів
Пожежу в Туреччині гасили 16 вертольотів

За ситуацією в лісах продовжують спостерігати пожежні і правоохоронці, а причина займання наразі встановлюється.

Приблизний епіцентр пожеж — місцевість поблизу Даламану — позначений на карті
Приблизний епіцентр пожеж — місцевість поблизу Даламану — позначений на карті

Варто відзначити, що масштабні пожежі в цій країні почалися ще 28 липня: від стихії особливо постраждали курортні Бодрум, Мармарис, Анталія, Стамбул, Кайсері, Коджаелі, Адана і Мерсин.

Багатьох українців евакуювали, не стали винятком і місцеві знаменитості: телеведуча Катерина Осадча, відпочиваючи з родиною в Анталії, зняла на відео, як літаки набирають воду для гасіння пожеж.

Теги:
#Туреччина #Пожежі #Лісові пожежі #Мугла #Даламан
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