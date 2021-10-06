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Не бабине літо: Туреччину завалило снігом (фото, відео)

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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Турки активно діляться фото і відео першого снігу в мережі Новина оновлена 06 жовтня 2021, 11:09
Турки активно діляться фото і відео першого снігу в мережі

У Туреччині несподівано випав перший сніг, а стовпчики термометрів впали нижче нуля

У Туреччині, де недавно перекинувся автобус з українцями, в місті Ардахан (на північному сході країни поряд з Грузією, дивись карту нижче) випав перший сніг.

Сніг в Туреччині в жовтні
Сніг в Туреччині в жовтні

Фото і відео справжньої зими, яка настала 5 жовтня, діляться місцеві жителі в соцмережах.

Сніг в Ардахані Туреччини
Сніг в Ардахані Туреччини

Люди кажуть, що ввечері почався невеликий дощ, який незабаром перейшов в сніг. Причому опади не танули, адже вночі стовпчики термометрів опустилися нижче нуля, а вранці — не перевищували +4 градусів.

Втім, вже в четвер, 7 жовтня, тимчасову "зиму" в Туреччині знову змінить осінь: в Ардахані потеплішає до +12-ти і очікується сонце.

Відзначимо, що Ардахан — це центр однойменної провінції, який знаходиться на кордоні з Грузією. Незважаючи на відсутність моря, туристи люблять цю місцевість — з мальовничою природою та старовинними замками.

Ардахан знаходиться поруч з Грузією
Ардахан знаходиться поруч з Грузією

Відзначимо, що в другій декаді жовтня можна очікувати зміни погоди і в Україні — можливі дощі та сніг на високогір’ї Карпат. Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Теги:
#Туреччина #Погода #Негода #Сніг
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