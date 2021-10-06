Укр

Не бабье лето: Турцию завалило снегом (фото, видео)

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Турки активно делятся фото и видео первого снега в сети Новость обновлена 06 октября 2021, 11:09
Турки активно делятся фото и видео первого снега в сети

В Турции неожиданно выпал первый снег, а столбики термометров упали ниже ноля

В Турции, где недавно перевернулся автобус с украинцами, в городе Ардахан (на северо-востоке страны рядом с Грузией, смотри карту ниже) выпал первый снег.

Снег в Турции в октябре
Снег в Турции в октябре

Фото и видео настоящей зимы, которая настала 5 октября, делятся местные жители в соцсетях.

Снег в Ардахане Турции
Снег в Ардахане Турции

Люди говорят, что вечером начался небольшой дождь, который вскоре перешел в снег. Причем осадки не таяли, ведь ночью столбики термометров опустились ниже ноля, а утром — не превышали +4 градусов. 

Впрочем, уже в четверг, 7 октября, временную "зиму" в Турции вновь сменит осень: в Ардахане потеплеет до +12-ти и ожидается солнце.

Отметим, что Ардахан — это центр одноименной провинции, который находится на границе с Грузией. Невзирая на отсутствие моря, туристы любят эту местность — с живописной природой и старинными замками.

Ардахан находится рядом с Грузией
Ардахан находится рядом с Грузией

Отметим, что во второй декаде октября можно ожидать изменения погоды и в Украине — возможны дожди и снег на высокогорье Карпат. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Теги:
#Турция #Погода #Непогода #Снег
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