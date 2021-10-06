Укр

Турция снова в огне: лесной пожар охватил один из популярнейших курортов (фото, видео)

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Пожар охватил курортную провинцию Мугла Новость обновлена 06 октября 2021, 12:35
Пожар охватил курортную провинцию Мугла

Стихию в Турции тушили с воздуха 3 самолета и 16 вертолетов

Пока на северо-востоке Турции удивляются первому снегу, в курортной провинции Мугла в районе города Даламан (смотри на карте ниже) вспыхнул масштабный лесной пожар.

По информации местных СМИ, пожар начался примерно в полночь и быстро распространился из-за сильного ветра. Отметим, что именно в аэропорт Даламана прибывают туристы, которые выбирают для отдыха местные города на берегу Средиземного моря.

Пожар начался ночью близ Даламана
Пожар начался ночью близ Даламана
Стихию в Мугле уже локализировали
Стихию в Мугле уже локализировали

Но, к счастью, стихия отдыхающим не угрожает: на момент выхода новости огонь локализовали с помощью 10 бульдозеров, 70 цистерн с водой, 5 машин быстрого реагирования, 3 самолетов и 16 вертолетов.

Пожар в Турции тушили 16 вертолетов
Пожар в Турции тушили 16 вертолетов

За ситуацией в лесах продолжают наблюдать пожарные и правоохранители, а причина возгорания сейчас устанавливается. 

Примерный эпицентр пожаров - местность близ Даламана - обозначен на карте
Примерный эпицентр пожаров - местность близ Даламана - обозначен на карте

Стоит отметить, что масштабные пожары в этой стране начались еще 28 июля: от стихии особенно пострадали курортные Бодрум, Мармарис, Анталия, Мугла, Османие, Кайсери, Коджаели, Адана и Мерсин. 

Многих украинцев эвакуировали, не стали исключением и местные знаменитости: телеведущая Екатерина Осадчая, отдыхая с семьей в Антальи, сняла на видео, как самолеты набирают воду для тушения пожаров.

Теги:
#Турция #Пожары #Лесные пожары #Мугла #Даламан
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