Турция снова в огне: лесной пожар охватил один из популярнейших курортов (фото, видео)
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Стихию в Турции тушили с воздуха 3 самолета и 16 вертолетов
Пока на северо-востоке Турции удивляются первому снегу, в курортной провинции Мугла в районе города Даламан (смотри на карте ниже) вспыхнул масштабный лесной пожар.
По информации местных СМИ, пожар начался примерно в полночь и быстро распространился из-за сильного ветра. Отметим, что именно в аэропорт Даламана прибывают туристы, которые выбирают для отдыха местные города на берегу Средиземного моря.
Но, к счастью, стихия отдыхающим не угрожает: на момент выхода новости огонь локализовали с помощью 10 бульдозеров, 70 цистерн с водой, 5 машин быстрого реагирования, 3 самолетов и 16 вертолетов.
За ситуацией в лесах продолжают наблюдать пожарные и правоохранители, а причина возгорания сейчас устанавливается.
Стоит отметить, что масштабные пожары в этой стране начались еще 28 июля: от стихии особенно пострадали курортные Бодрум, Мармарис, Анталия, Мугла, Османие, Кайсери, Коджаели, Адана и Мерсин.
Многих украинцев эвакуировали, не стали исключением и местные знаменитости: телеведущая Екатерина Осадчая, отдыхая с семьей в Антальи, сняла на видео, как самолеты набирают воду для тушения пожаров.