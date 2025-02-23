Є у багатьох на телефоні: яка програма постійно "пожирає" пам’ять і що з цим робити
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Таку процедуру краще робити хоча б один раз на тиждень
Одним із додатків, в якому регулярно потрібно чистити кеш, є TikTok. Він кожного дня засмічує пам’ять на пристрої й багато хто про це навіть не здогадується.
"Телеграф" розповідає, як швидко та просто видалити залишкові файли. На цій піде лише кілька хвилин, а звільнити можна пару сотень мегабайт.
Якщо ви є активним користувачем цієї програми, знімаєте відео, використовуєте маски, ефекти та інше, то рекомендується чистити кеш хоча б один раз на тиждень.
При цьому, після чищення кешу та завантажень ваші чернетки з відео не будуть видалені. А раніше завантажені ефекти й маски можуть видалитися. Тому краще заздалегідь додати їх до обраного, щоб не втратити.
Як почистити кеш у TikTok
- Відкриваємо програму TikTok на вашому смартфоні;
- Заходимо в меню у верхньому правому кутку;
- Вибираємо розділ "Параметри та конфіденційність";
- Далі знаходимо "Звільнення місця";
- Очищаємо кеш та завантаження.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як швидко та просто видалити кеш у додатку Telegram. При активному його використанні додаток може з’їсти за тиждень 1 Гб і більше.