Є у багатьох на телефоні: яка програма постійно "пожирає" пам’ять і що з цим робити

Таку процедуру краще робити хоча б один раз на тиждень

Одним із додатків, в якому регулярно потрібно чистити кеш, є TikTok. Він кожного дня засмічує пам’ять на пристрої й багато хто про це навіть не здогадується.

"Телеграф" розповідає, як швидко та просто видалити залишкові файли. На цій піде лише кілька хвилин, а звільнити можна пару сотень мегабайт.

Якщо ви є активним користувачем цієї програми, знімаєте відео, використовуєте маски, ефекти та інше, то рекомендується чистити кеш хоча б один раз на тиждень.

При цьому, після чищення кешу та завантажень ваші чернетки з відео не будуть видалені. А раніше завантажені ефекти й маски можуть видалитися. Тому краще заздалегідь додати їх до обраного, щоб не втратити.

Як почистити кеш у TikTok

Відкриваємо програму TikTok на вашому смартфоні;

Заходимо в меню у верхньому правому кутку;

Вибираємо розділ "Параметри та конфіденційність";

Далі знаходимо "Звільнення місця";

Очищаємо кеш та завантаження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як швидко та просто видалити кеш у додатку Telegram. При активному його використанні додаток може з’їсти за тиждень 1 Гб і більше.