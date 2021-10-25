Зчепилися парашутами і різко впали: момент падіння українки у Туреччині потрапив на відео

Після падіння в української екстремалки запав язик

У Туреччині на Міжнародному фестивалі повітряних ігор "Олюденіз" в Фетхіє двоє екстремалів зіткнулися в повітрі і впали в море. Момент жахливого падіння потрапив на відео, яке розповсюдили ЗМІ.

Судячи з кадрів, один парашутист влетів у другого екстремала, парашут якого тільки розкрився, після чого їх почало кружляти у повітрі, а потім вони впали в воду.

Відразу ж після падіння за учасниками фестивалю вирушили рятувальники, які витягнули їх на сушу і надали необхідну допомогу.

Як виявилося, НП сталася з українкою Марією Процлюк. 28-річна жінка була учасницею фестивалю по парашутизму в Фетхіє і стрибала в море з висоти 1700 метрів, однак стрибок вийшов дуже невдалим і вона зіткнулася з іншим спортсменом.

Після жорсткого приземлення у громадянки України запав язик, проте рятувальники швидко привели дівчину до тями.

Українку Марію Процлюк витягли з води і надали допомогу

На щастя, ця ситуація обійшлася без летальних наслідків. Екстремалам вчасно надали допомогу і доставили в лікарню.

Варто відзначити, що телеканал TRT Haber повідомив про падіння трьох парашутистів. За їхньою інформацією, троє людей здійснювали стрибки на двох парашутах з гори Бабадаг заввишки 1700 метрів, потім зіткнулися в повітрі і впали в море.

Постраждалих дістали з води командування берегової охорони, після чого передали медикам. Турецький телеканал повідомив, що один з парашутистів перебував у важкому стані, а життю двох інших нічого не загрожувало.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії на відео потрапив інцидент, як оголений чоловік стрибнув з 4-го поверху і побіг вулицею.