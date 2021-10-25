У Туреччині з парашута зірвалася в море українська спортсменка: подробиці і фото

Жінка виконувала політ із 1700-метрової висоти

У Туреччині українська парашутистка ледь не поплатилася життям за трюк, який виконувала в рамках 21-го Міжнародного фестивалю повітряних ігор "Олюденіз".

Подробиці інциденту, який відбувся 24 жовтня, повідомляє місцеве видання Haberler.

Спортсменка втратила контроль над польотом і впала в море. Падіння було досить тривалим — початково вона виконувала політ на 1700-метровій висоті. Відзначається, що з парашутом українка стрибнула з гори Бабадаґ.

Коли "піке" спортсменки помітили, їй на допомогу одразу поспішила турецька берегова охорона.

Рятувальна операція розпочалася миттєво

Завдяки оперативній роботі рятувальників, української парашутистці вдалося вижити.

Українка була при тямі

Повідомляється, що жінка отримала незначні поранення, проте її життю нічого більше нічого не загрожує. Після першої медичної допомоги спортсменку віддали медикам.

Причина падіння парашута поки ще не встановлена. До слова, сам інцидент стався в районі Фетхіє, що в турецькій провінції Мугла.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Стамбулі турецькі поліцейські провели спецоперацію з виявлення іноземних шпигунів. Один із затриманих виявився українським громадянином.