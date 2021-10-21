У Туреччині затримали іноземних шпигунів, серед яких українець — ЗМІ

Підозрювані нібито планували операцію проти чеченської опозиції

Турецькі правоохоронці вдало провели спецоперацію по затриманню військових шпигунів у Стамбулі. Одним із арештованих виявився громадянин України.

Подробиці повідомляють турецькі ЗМІ.

За інформацією Hurriyet, всього поліцейські спільно зі співробітниками інших силових структур затримали шістьох осіб. Крім українця Ігоря Єфрим, серед них є громадянин Узбекистану Амір Юсупов і четверо росіян — Абдул Абдулаєв, Равшан Ахмедов, Біслан Расаєв і Асланбек Абдулмуслімов.

Повідомляється, що операція по затриманню військових шпигунів відбулася нібито ще 8 жовтня.

Дії затриманих мали бути спрямовані проти чеченської опозиції. Як повідомляло видання Sabah, вони готували для політиків провокакцію, для чого купували необхідну зброю.

Наразі підозрювані знаходяться на території турецької в’язниці Малтепе. Їх планують судити за політичний і військовий шпіонаж, за що вони можуть отримати від 15 до 20 років за гратами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що російських шпигунів помітили і у Великобританії. Так, англійці недавно заявили про крадіжку формули вакцини AstraZeneca, яка нібито була здійснена громадянами РФ для подальшої розробки свого "Супутника V".