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В Турции задержали иностранных шпионов, среди которых украинец — СМИ

Автор
Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Сейчас арестанты находятся в тюрьме Малтепе Новость обновлена 21 октября 2021, 07:44
Сейчас арестанты находятся в тюрьме Малтепе

Подозреваемые якобы планировали операцию против чеченской оппозиции

Турецкие правоохранители удачно провели спецоперацию по поимке военных шпионов в Стамбуле. Одним из задержанных оказался гражданин Украины.

Подробности сообщают турецкие СМИ.

По информации Hurriyet, всего полицейские совместно с сотрудниками других силовых структур задержали шестерых человек. Кроме украинца Игоря Ефрима, среди них есть гражданин Узбекистана Амир Юсупов и четверо россиян — Абдул Абдулаев, Равшан Ахмедов, Бислан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов.

Сообщается, что операция по поимке военных шпионов произошла якобы еще 8 октября.

Действия задержанных должны были быть направлены против чеченской оппозиции. Как сообщало издание Sabah, они готовили для политиков провокакцию, для чего закупали необходимое оружие.

На данный момент подозреваемые находятся в заключении на территории турецкой тюрьмы Малтепе. Их планируют судить за политический и военный шпионаж, за что они могут получить от 15 до 20 лет за решеткой.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что российских шпионов заметили и в Великобритании. Так, англичане недавно заявили о краже формулы вакцины AstraZeneca, которая якобы была похищена гражданами РФ для дальнейшей разработки своего "Спутника V".

Теги:
#Турция #Россия #Арест #Шпионаж #Украинец
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