Путинские шпионы украли формулу AstraZeneca: Великобритания сделала заявление

Россия попала в очередной скандал со шпионажем.

Разведка Великобритании имеет в своем распоряжении доказательства того, что российские шпионы заполучили данные об изготовлении вакцины AstraZeneca, которые позже были применены при создании средства "Спутник V".

Об этом пишет The Sun ссылаясь на слова представителей Службы безопасности Британии.

В частности на это указывает то, что российская вакцина использует ту же технологию производства, что и AstraZeneca. Ранее считалось, что она была получена от фармацевтической компании, однако теперь у СБ появилась информация, что данные лично были скопированы агентом другого государства.

Еще в прошлом году сотрудники Службы заявляли о том, что они "уверены на 95%" в том, что за подобными актами шпионажа стоят российские хакеры, спонсируемые правительством. В то время под их прицел попадали не только ученые в Британии, но и в Канаде и США.

Глава МВД Дэмиан Хиндс после этого заявил, что некоторые государства осуществляют деятельность, направленную на промышленный или экономический шпионаж.

"Постоянно есть страны, которые хотели бы получить доступ к конфиденциальной информации, в том числе иногда к коммерческой тайне", — сказал он.

Как сообщалось ранее, страны Запада не в первый раз обвиняют Россию в шпионаже и кибератаках. Глава МИД Британии Доминик Рааб заявлял, что страны с тоталитарными режимами вроде Китая и РФ используют связанных с правительством хакеров для саботажа других стран, а также для контроля собственных граждан. Вместе с тем он отмечал, что в этих странах не торопятся с наказанием лиц причастных к этому.

А президент США Джо Байден даже пригрозил России и Китаю серьезной "кибервойной" в случае повторения нападений на его страну со стороны их хакеров.