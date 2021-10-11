Путінські шпигуни вкрали формулу AstraZeneca: Велика Британія зробила заяву

Росія потрапила в черговий скандал зі шпигунством.

Розвідка Великої Британії має в своєму розпорядженні докази того, що російські шпигуни отримали дані про виготовлення вакцини AstraZeneca, які пізніше були застосовані при створенні кошти "Супутник V".

Про це пише The Sun з посиланням на слова представників Служби безпеки Британії.

Зокрема на це вказує те, що російська вакцина використовує ту ж технологію виробництва, що і AstraZeneca. Раніше вважалося, що вона була отримана від фармацевтичної компанії, проте тепер у СБ з’явилася інформація, що дані особисто були скопійовані агентом іншої держави.

Ще в минулому році співробітники Служби заявляли про те, що вони "впевнені на 95%" в тому, що за подібними актами шпигунства стоять російські хакери, спонсоровані владой. У той час під їх приціл потрапляли не тільки вчені в Британії, але і в Канаді і США.

Глава МВС Деміан Хіндс після цього заявив, що деякі держави здійснюють діяльність, спрямовану на промисловий або економічне шпигунство.

"Постійно є країни, які хотіли б отримати доступ до конфіденційної інформації, в тому числі іноді до комерційної таємниці", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, країни Заходу не в перший раз звинувачують Росію в шпигунстві і кібератаки. Глава МЗС Британії Домінік Рааб заявляв, що країни з тоталітарними режимами на кшталт Китаю та РФ використовують пов’язаних з урядом хакерів для саботажу інших країн, а також для контролю власних громадян. Разом з тим він відзначав, що в цих країнах не поспішають з покаранням осіб причетних до цього.

А президент США Джо Байден навіть пригрозив Росії і Китаю серйозною "кібервійною" в разі повторення нападів на його країну з боку їх хакерів.