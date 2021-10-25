В Турции с парашюта сорвалась в море украинская спортсменка: подробности и фото

Женщина совершала полет с 1700-метровой высоты

В Турции украинская парашютистка едва не рассталась с жизнью, исполняя трюк в рамках 21-го Международного фестиваля воздушных игр "Олюдениз".

Подробности инцидента, произошедшего 24 октября, сообщает местное издание Haberler.

Спортсменка потеряла контроль над полетом и упала в море. Падение было достаточно длительным — изначально она совершала полет на 1700-метровой высоте. Отмечается, что с парашютом украинка прыгнула с горы Бабадаг.

Когда "крушение" спортсменки заметили, ей на помощь тут же поспешила турецкая береговая охрана.

Спасательная операция началась сразу же

Благодаря оперативной работе спасателей, украинской парашютистке удалось выжить.

Украинка была в сознании

Сообщается, что женщина получила незначительные ранения, однако её жизни ничего больше ничего не угрожает. После первой медицинской помощи спортсменку отдали медикам.

Причина падения парашюта пока еще не установлена. К слову, сам инцидент произошел в районе Фетхие, что в турецкой провинции Мугла.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Стамбуле турецкие полицейские провели спецоперацию по выявлению иностранных шпионов. Один из задержанных оказался украинским гражданином.