Укр

В Турции с парашюта сорвалась в море украинская спортсменка: подробности и фото

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Украинку удалось спасти береговой охране Новость обновлена 25 октября 2021, 07:34
Украинку удалось спасти береговой охране

Женщина совершала полет с 1700-метровой высоты

В Турции украинская парашютистка едва не рассталась с жизнью, исполняя трюк в рамках 21-го Международного фестиваля воздушных игр "Олюдениз".

Подробности инцидента, произошедшего 24 октября, сообщает местное издание Haberler.

Спортсменка потеряла контроль над полетом и упала в море. Падение было достаточно длительным — изначально она совершала полет на 1700-метровой высоте. Отмечается, что с парашютом украинка прыгнула с горы Бабадаг.

Когда "крушение" спортсменки заметили, ей на помощь тут же поспешила турецкая береговая охрана.

Спасательная операция началась сразу же
Спасательная операция началась сразу же

Благодаря оперативной работе спасателей, украинской парашютистке удалось выжить.

Украинка была в сознании
Украинка была в сознании

Сообщается, что женщина получила незначительные ранения, однако её жизни ничего больше ничего не угрожает. После первой медицинской помощи спортсменку отдали медикам.

Причина падения парашюта пока еще не установлена. К слову, сам инцидент произошел в районе Фетхие, что в турецкой провинции Мугла.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Стамбуле турецкие полицейские провели спецоперацию по выявлению иностранных шпионов. Один из задержанных оказался украинским гражданином.

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#Турция #Парашют #Украинка #Спортсменка
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