Голий росіянин стрибнув з 4 поверху і побіг по вулиці: момент потрапив на відео

У РФ галасу наробив оголений чоловік, але поліцейські затримали його дружину

У Росії, в місті Пить-Ях в Ханти-Мансійському окрузі, стався кричущий випадок. Голий чоловік вистрибнув з вікна четвертого поверху і побіг вулицею, як ні в чому не бувало.

За інформацією російських Телеграм-каналів, голого "марафонця" незабаром затримали правоохоронці і відвели додому, де з’ясувалося, що і чоловік, і його дружина знаходяться під дією наркотиків. Під час обшуку в квартирі знайшли цілий мішок наркотиків, які дружина "стрибуна" збувала росіянам шляхом закладок.

Зараз копи перевіряють причетність до "бізнесу" її "голого" чоловіка. А поки заарештували лише жінку: за торгівлю наркотиками їй загрожує до 20 років в’язниці.

Нагадаємо, в Росії відбулося окультне вбивство 15-річного підлітка, вітчим якого таким чином намагався повернутися в сім’ю. Росіянин вирішив ударом по голові "вирубити" сина екс-дружини та "нашкрябати" на його спині окультний символ, щоб жіінка таки прийняла його назад. На справу він пішов з новою співмешканкою — майстром спорту зі стрільби, але та вбила хлопчика, тіло якого скинули в колодязь і засипали землею.