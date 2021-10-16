Голый россиянин прыгнул с 4 этажа и побежал по улице: момент попал на видео

В РФ шороху наделал обнаженный мужчина, но полицейские задержали его жену

В России, в городе Пыть-Ях в Ханты-Мансийском округе, произошел вопиющий случай. Голый мужчина выпрыгнул из окна четвертого этажа и побежал по улице, как ни в чем не бывало.

По информации российских Телеграмм-каналов, голого "марафонца" вскоре задержали правоохранители и отвели домой, где выяснилось, что и мужчина, и его жена находятся под действием наркотиков. При обыске в квартире нашли целый мешок наркотиков, которые жена "прыгуна" сбывала россиянам путем закладок.

Сейчас копы проверяют причастность к "бизнесу" ее "голого" супруга. А пока арестовали лишь женщину: за торговлю наркотиками ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Напомним, в России произошло оккультное убийство 15-летнего подростка, отчим которого таким образом пытался вернуться в семью. Россиянин решил ударом по голове "вырубить" сына экс-супруги и "нацарапать" на его спине оккультный символ, чтобы жена таки приняла его обратно. На дело он пошел с новой сожительницей — мастером спорта по стрельбе, но та убила мальчика, тело которого сбросили в колодец и засыпали землей.