В России во время ритуала убили подростка: подробности и фото

В оккультном убийстве подозревают мастера спорта по стрельбе из лука

В России, часть которой окутана густым смогом, произошло оккультное убийство 15-летнего подростка, отчим которого таким образом пытался вернуться в семью.

По информации местных Телеграмм-каналов, трагедия произошла в Рязанской области. 52-летний Владислав Цийкунов, от которого ушла жена, пытался вернуть семью, где воспитывал 15-летнего пасынка Романа и родную дочь, рожденную уже в этом браке. Мужчина — ранее судимый владелец оккультного интернет-магазина — вел себя агрессивно, поэтому женщина не рассматривала вариант примирения.

В итоге, Цийкунов решил ударом по голове "вырубить" сына экс-супруги и "нацарапать" на его спине оккультный символ, чтобы жена таки приняла его обратно. На "дело" он пошел с новой сожительницей и выбрал время, когда экс-супруга была на работе.

Что произошло в доме во время ее отсутствия, следователи пока не разглашают. Известно лишь, что повсюду была кровь, а Цийкунов обвинил в убийстве подростка свою подельницу. Инсайдеры в полиции говорят, что мальчику нанесли минимум семь ножевых ранений, а сделала это якобы 28-летняя Мария Корнеева — сожительница Цийкунова и мастер спорта по стрельбе из лука.

Мария Корнеева могла убить 15-летнего подростка

Далее уже мертвого Рому в пакете вывезли в лес, выбросили в колодец и засыпали землей. Но спустя несколько дней тело таки нашли и арестовали отчима, в машине которого были следы крови. И его, и подельницу сейчас допрашивают в полиции, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Рома стал жертвой оккультизма

Напомним, в РФ задержали пару сатанистов, которые совершили целый ряд ритуальных убийств на территории Карелии и Ленинградской области.