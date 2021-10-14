У Росії під час ритуалу вбили підлітка: подробиці та фото

У окультному вбивстві підозрюють майстра спорту зі стрільби з лука

У Росії, частина якої оповита густим смогом, відбулося окультне вбивство 15-річного підлітка, вітчим якого таким чином намагався повернутися в сім’ю.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, трагедія сталася в Рязанській області. 52-річний Владислав Цийкунов, від якого пішла дружина, намагався повернути сім’ю, де виховував 15-річного пасинка Романа і рідну дочку, народжену вже в цьому шлюбі. Чоловік — раніше судимий власник окультного інтернет-магазину — поводився агресивно, тому жінка не розглядала варіант примирення.

У підсумку, Цийкунов вирішив ударом по голові "вирубити" сина екс-подружжя та "нашкрябати" на його спині окультний символ, щоб дружина таки прийняла його назад. На "справу" він пішов з новою співмешканкою і вибрав час, коли екс-дружина була на роботі.

Що сталося в будинку під час її відсутності, слідчі поки не розголошують. Відомо лише, що всюди була кров, а Цийкунов звинуватив у вбивстві підлітка свою спільницю. Інсайдери в поліції говорять, що хлопчикові завдали мінімум сім ножових поранень, а зробила це нібито 28-річна Марія Корнєєва — співмешканка Цийкунова і майстер спорту зі стрільби з лука.

Марія Корнєєва могла вбити 15-річного підлітка

Далі вже мертвого Рому в пакеті вивезли в ліс, викинули в колодязь і засипали землею. Але через кілька днів тіло таки знайшли і заарештували вітчима, в машині якого були сліди крові. І його, і спільницю зараз допитують в поліції, порушено кримінальну справу за статтею "Вбивство".

Рома став жертвою окультизму

Нагадаємо, в РФ затримали пару сатаністів, які скоїли цілий ряд ритуальних вбивств на території Карелії і Ленінградської області.