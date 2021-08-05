Звали в поход, ритуально убивали и ели: в России задержали пару сатанистов (фото)

Пара сатанистов из Москвы задержана по подозрению в совершении целого ряда ритуальных убийств на территории Карелии и Ленинградской области.

Об этом в четверг, 5 августа, сообщает местный канал Mash на Мойке.

Отмечается, что задержанных зовут Андрей Трегубенко и Ольга Большакова, но в узких кругах они более известны как Колд Войд и Варг.

Вот как они выглядят на фото:

Первой сатанизмом увлекалась Ольга, но после начала отношений им проникся и Андрей, при этом, пара регулярно употребляла наркотики, и у них есть двое детей. Что интересно, когда правоохранители зашли в квартиру, к ним навстречу вышла маленькая девочка со шприцом, дочь подозреваемых.

На данный момент Андрей и Ольга признались в двух убийствах, расчленении и каннибализме. Они действовали по простой схеме: брали товарища по интересам в поход, и уже в лесу убивали их и ели.

Считается, что их жертвами еще в 2016 году стала 27-летняя москвичка Виктория Зайцева и петербуржец Платон Степанов, они оба считались пропавшими в последние годы.

Что стало с ними, сначала было известно только Колд Войду и Варгу, но позже Андрей стал хвастаться и другим собратьям по сатанизму.

Как сообщал "Телеграф", ранее россиянин из ревности убил семью возлюбленной из пяти человек, в том числе восьмилетнего ребенка.