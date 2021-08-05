Скачать
Пятница, 06.08.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Итоги дня 5 августа: новые медали Украины на "Олимпиаде", уход Месси из "Барсы" и рассекречивание материалов "Иловайского котла"
Итоги дня 5 августа: новые медали Украины на "Олимпиаде", уход Месси из "Барсы" и рассекречивание материалов "Иловайского котла"
Включайте голову: Зеленский призвал "с мозгами" оценивать выдачу паспортов РФ на Донбассе
Включайте голову: Зеленский призвал "с мозгами" оценивать выдачу паспортов РФ на Донбассе
Банковая продолжает наживать врагов: готовит ли Аваков удар по Зеленскому и о чем говорят кадровые чистки в МВД
Банковая продолжает наживать врагов: готовит ли Аваков удар по Зеленскому и о чем говорят кадровые чистки в МВД
Украинцам откроют неизвестные детали "Иловайского котла": под грифом "секретно" сейчас более 70 томов дела
Украинцам откроют неизвестные детали "Иловайского котла": под грифом "секретно" сейчас более 70 томов дела

Звали в поход, ритуально убивали и ели: в России задержали пару сатанистов (фото)

Звали в поход, ритуально убивали и ели: в России задержали пару сатанистов (фото)
Обновлено 22:56 Чт, 5 Август 2021 Телеграф Андрей Трегубенко/Колд Войд и Ольга Большакова/Варг

Пара сатанистов из Москвы задержана по подозрению в совершении целого ряда ритуальных убийств на территории Карелии и Ленинградской области.

Об этом в четверг, 5 августа, сообщает местный канал Mash на Мойке.

Отмечается, что задержанных зовут Андрей Трегубенко и Ольга Большакова, но в узких кругах они более известны как Колд Войд и Варг.

Вот как они выглядят на фото:

Первой сатанизмом увлекалась Ольга, но после начала отношений им проникся и Андрей, при этом, пара регулярно употребляла наркотики, и у них есть двое детей. Что интересно, когда правоохранители зашли в квартиру, к ним навстречу вышла маленькая девочка со шприцом, дочь подозреваемых.

На данный момент Андрей и Ольга признались в двух убийствах, расчленении и каннибализме. Они действовали по простой схеме: брали товарища по интересам в поход, и уже в лесу убивали их и ели.

Считается, что их жертвами еще в 2016 году стала 27-летняя москвичка Виктория Зайцева и петербуржец Платон Степанов, они оба считались пропавшими в последние годы.

Что стало с ними, сначала было известно только Колд Войду и Варгу, но позже Андрей стал хвастаться и другим собратьям по сатанизму.

Как сообщал "Телеграф", ранее россиянин из ревности убил семью возлюбленной из пяти человек, в том числе восьмилетнего ребенка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
Просмотры: 482

Все по теме:

Россия, Убийства, Ритуальное убийство, сатанисты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Колос" стартует в Лиге конференций: прогноз букмекеров на матч с "Шахтером" Караганда
02 В Египте невеста умерла через час после свадьбы - ее похоронили на следующий день
03 "Выгорело все": семью популярного украинского телеведущего эвакуировали с турецкого курорта из-за страшных пожаров
04 Олимпийское "золото" принесет Беленюку миллионы
05 В Минздраве назвали специфические симптомы дельта-штамма COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Официально: Месси покидает &quot;Барселону&quot;
Официально: Месси покидает "Барселону"
&quot;Это прорыв&quot;: Украина договорилась о поставках препаратов прямого действия от COVID-19
"Это прорыв": Украина договорилась о поставках препаратов прямого действия от COVID-19
&quot;Активно запасаемся кислородом&quot;: Ляшко назвал сценарии новой волны коронавируса в Украине
"Активно запасаемся кислородом": Ляшко назвал сценарии новой волны коронавируса в Украине
День Бориса и Глеба 6 августа: народные приметы, запреты, поздравления
День Бориса и Глеба 6 августа: народные приметы, запреты, поздравления
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь