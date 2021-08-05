Убил семью из пяти человек из-за ревности: детали зверской расправы в России

В селе Джиро Ширинского района Республики Хакасия (РФ) 36-летний мужчина из-за ревности убил семью своей возлюбленной из пяти человек, в том числе восьмилетнего ребенка.

Об этом в четверг, 5 августа, сообщает пресс-служба Главного управления Следственного комитета РФ Красноярского краю и Республики Хакасия.

Когда полицейские приехали по вызову на место происшествия, то обнаружили на территории домовладения тела хозяйки дома, ее супруга, сына, малолетней внучки и брата супруга.

Все были без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела.

В ведомстве заявили, что по подозрению в совершении преступления правоохранители задержали ранее судимого за совершение особо тяжких преступлений местного жителя 1985 года рождения.

В Telegram-канале "LifeShot" появилась информация, что обвиняемого зовут Федор Панов. Он был влюблен в 30-летнюю дочь убитой женщины и ее семьи, но возлюбленная уехала из села на заработки. Во время общения по телефону пара поссорилась и женщина сказала, что больше не хочет быть с ним.

Также она призналась в измене, после чего Панов всю ночь употреблял спиртное, а утром пошел в дом бывшей и перерезал горло пяти родственникам.

Женщина, из-за которой все произошло, рассказала полицейским, что о своей измене солгала.