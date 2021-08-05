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Убил семью из пяти человек из-за ревности: детали зверской расправы в России

Убил семью из пяти человек из-за ревности: детали зверской расправы в России
Обновлено 16:08 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В селе Джиро Ширинского района Республики Хакасия (РФ) 36-летний мужчина из-за ревности убил семью своей возлюбленной из пяти человек, в том числе восьмилетнего ребенка.

Об этом в четверг, 5 августа, сообщает пресс-служба Главного управления Следственного комитета РФ Красноярского краю и Республики Хакасия.

Когда полицейские приехали по вызову на место происшествия, то обнаружили на территории домовладения тела хозяйки дома, ее супруга, сына, малолетней внучки и брата супруга.

Все были без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела.

В ведомстве заявили, что по подозрению в совершении преступления правоохранители задержали ранее судимого за совершение особо тяжких преступлений местного жителя 1985 года рождения.

В Telegram-канале "LifeShot" появилась информация, что обвиняемого зовут Федор Панов. Он был влюблен в 30-летнюю дочь убитой женщины и ее семьи, но возлюбленная уехала из села на заработки. Во время общения по телефону пара поссорилась и женщина сказала, что больше не хочет быть с ним.

Также она призналась в измене, после чего Панов всю ночь употреблял спиртное, а утром пошел в дом бывшей и перерезал горло пяти родственникам.

Женщина, из-за которой все произошло, рассказала полицейским, что о своей измене солгала.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, они назначили ряд судебных экспертиз. По словам полицейских, расследование уголовного дела продолжается.

Также они заявили, что Панова в 2004 году был осужден к лишению свободы на срок 16 лет и 10 месяцев за то, что он перерезал горло женщине и ее дочери.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 7 июня в Иране супружеская пара расчленила своего сына. Преступники также признались в убийстве дочери и зятя таким же способом.

Напоминаем, что 28 июля на Харьковщине 13-летний подросток убил 6-летнюю девочку.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Россия, Убийство, Ревность, Ножевые ранения, Хакасия.
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