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Єкатеринбург у пітьмі: люди скаржаться на нульову видимість і отруйне повітря (відео)

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
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Автор
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Смог огорнув частину РФ, видимість дорівнює нулю Новина оновлена 14 жовтня 2021, 10:30
Смог огорнув частину РФ, видимість дорівнює нулю

У Єкатеринбурзі горять торфовища і вміст шкідливих речовин перевищено в кілька разів

У Росії, де нещодавно розбився літак з людьми, сталася нова НП: частину Єкатеринбурга огорнув густий смог, через що видимість знизилася до нуля і люди змушені ховатися в будинках через шкідливе повітря і моторошний запах гару.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, поблизу мікрорайону Сонячний на околиці міста четвертий день поспіль тліють торф’яники площею в 4,8 гектара. В результаті, гранично допустимий вміст шкідливих речовин 14 жовтня перевищено в кілька разів.

Частину дороги перекрили даішники, школярів відправили на віддалене навчання, а доросле населення просять залишатися вдома — промивати очі, ніс і горло.

"Скоро стане легше", — написав у соцмережах глава цього регіону, заспокоюючи росіян.

Втім, коли співробітникам МНС вдасться впоратися зі стихією, невідомо.

Нагадаємо, в Москві в результаті пожежі в елітному житловому комплексі утворилася сильна димова завіса, яка буквально занурила місто у темряву. Відео з густим чорним димом, що оповив дороги Російської Федерації, можна побачити по посиланню.

Теги:
#Росія #Єкатеринбург #Торфовища #Зміг #Густий смог
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