Єкатеринбург у пітьмі: люди скаржаться на нульову видимість і отруйне повітря (відео)
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У Єкатеринбурзі горять торфовища і вміст шкідливих речовин перевищено в кілька разів
У Росії, де нещодавно розбився літак з людьми, сталася нова НП: частину Єкатеринбурга огорнув густий смог, через що видимість знизилася до нуля і люди змушені ховатися в будинках через шкідливе повітря і моторошний запах гару.
За інформацією місцевих Телеграм-каналів, поблизу мікрорайону Сонячний на околиці міста четвертий день поспіль тліють торф’яники площею в 4,8 гектара. В результаті, гранично допустимий вміст шкідливих речовин 14 жовтня перевищено в кілька разів.
Частину дороги перекрили даішники, школярів відправили на віддалене навчання, а доросле населення просять залишатися вдома — промивати очі, ніс і горло.
"Скоро стане легше", — написав у соцмережах глава цього регіону, заспокоюючи росіян.
Втім, коли співробітникам МНС вдасться впоратися зі стихією, невідомо.
Нагадаємо, в Москві в результаті пожежі в елітному житловому комплексі утворилася сильна димова завіса, яка буквально занурила місто у темряву. Відео з густим чорним димом, що оповив дороги Російської Федерації, можна побачити по посиланню.