Екатеринбург погрузился во тьму: люди жалуются на нулевую видимость и ядовитый воздух (видео)

В Екатеринбурге горят торфяники и содержание вредных веществ превышено в несколько раз

В России, где недавно разбился самолет с людьми, произошло новое ЧП: часть Екатеринбурга окутал густой смог, из-за чего видимость снизилась до нуля и люди вынуждены прятаться в домах из-за вредного воздуха и жуткого запаха гари.

По информации местных Телеграмм-каналов, близ микрорайона Солнечный на окраине города четвертый день кряду тлеют торфяники площадью в 4,8 гектара. В результате, предельно допустимое содержание вредных веществ 14 октября превышено в несколько раз.

Часть дороги перекрыли гаишники, школьников отправили на удаленную учебу, а взрослое население просят оставаться дома — промывать глаза, нос и горло.

"Скоро станет легче", — написал в соцсетях глава этого региона, успокаивая россиян.

Впрочем, когда сотрудникам МЧС удастся справиться со стихией, неизвестно.

Напомним, в Москве в результате пожара в элитном жилом комплексе образовалась сильная дымовая завеса, которая буквально погрузила город во тьму. Видео с густым черным дымом, который окутал дороги Российской Федерации, можно увидеть по ссылке.