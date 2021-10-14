Екатеринбург погрузился во тьму: люди жалуются на нулевую видимость и ядовитый воздух (видео)
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В Екатеринбурге горят торфяники и содержание вредных веществ превышено в несколько раз
В России, где недавно разбился самолет с людьми, произошло новое ЧП: часть Екатеринбурга окутал густой смог, из-за чего видимость снизилась до нуля и люди вынуждены прятаться в домах из-за вредного воздуха и жуткого запаха гари.
По информации местных Телеграмм-каналов, близ микрорайона Солнечный на окраине города четвертый день кряду тлеют торфяники площадью в 4,8 гектара. В результате, предельно допустимое содержание вредных веществ 14 октября превышено в несколько раз.
Часть дороги перекрыли гаишники, школьников отправили на удаленную учебу, а взрослое население просят оставаться дома — промывать глаза, нос и горло.
"Скоро станет легче", — написал в соцсетях глава этого региона, успокаивая россиян.
Впрочем, когда сотрудникам МЧС удастся справиться со стихией, неизвестно.
Напомним, в Москве в результате пожара в элитном жилом комплексе образовалась сильная дымовая завеса, которая буквально погрузила город во тьму. Видео с густым черным дымом, который окутал дороги Российской Федерации, можно увидеть по ссылке.