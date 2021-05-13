Пожар в элитном комплексе в Москве: столица РФ погрузилась во тьму дымовой завесы (видео)

Сегодня, 13 мая, в Москве в результате пожара в элитном жилом комплексе образовалась сильная дымовая завеса, которая буквально погрузила город во тьму.

Как сообщают местные СМИ, пожар произошел на территории строящегося дизайнерского дома Eleven на Звенигородском шоссе (стоимость 1 квадратного метра в этом доме превышает 1 млн рублей). Там загорелся строительный мусор, и хоть площадь возгорания составила всего 15 “квадратов”, дым охватил весь район. Водители говорят, что по шоссе не проехать и видимость практически на нуле, а местные жители жалуются на то, что теперь им нечем дышать.

Отметим, что пожар уже потушили, но густой черный дым не рассеялся.

Напомним, в Киеве в Подольском районе горела многоэтажка, огонь перекинулся на авто.