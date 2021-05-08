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В киевской высотке вспыхнул сильных пожар: зацепило даже припаркованные машины (фото, видео)

В киевской высотке вспыхнул сильных пожар: зацепило даже припаркованные машины (фото, видео)
Обновлено 19:41 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Киеве в Подольском районе горела многоэтажка. 

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Киеве, показав кадры с места тушения. 

"Оперативное видео ликвидации пожара в 25-этажном жилом доме на переулке Балтийском, 5", - говорится в сообщении. 

Кадрами с места происшествий поделились и местные телеграм-каналы. 

В канале "dtp.kiev.ua" уточнили, что во время пожара никто не пострадал, однако выпавшее окно балкона рухнуло на припаркованные под домом автомобили. Вследствие этого пять легковушек получили повреждения. 

Также там указали, что в огне были полностью уничтожены кухня и балкон однокомнатной квартиры. Предварительная причина пожара - краткое замыкание. 

Как сообщалось ранее, в Киеве 7 мая произошел пожар в торговом центре Silver Breeze. Там на подземной парковке загорелся автомобиль.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 2,552

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Киев, Пожар, ГСЧС.
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