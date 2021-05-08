В киевской высотке вспыхнул сильных пожар: зацепило даже припаркованные машины (фото, видео)

В Киеве в Подольском районе горела многоэтажка.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Киеве, показав кадры с места тушения.

"Оперативное видео ликвидации пожара в 25-этажном жилом доме на переулке Балтийском, 5", - говорится в сообщении.

Кадрами с места происшествий поделились и местные телеграм-каналы.

В канале "dtp.kiev.ua" уточнили, что во время пожара никто не пострадал, однако выпавшее окно балкона рухнуло на припаркованные под домом автомобили. Вследствие этого пять легковушек получили повреждения.

Также там указали, что в огне были полностью уничтожены кухня и балкон однокомнатной квартиры. Предварительная причина пожара - краткое замыкание.

Как сообщалось ранее, в Киеве 7 мая произошел пожар в торговом центре Silver Breeze. Там на подземной парковке загорелся автомобиль.