В киевской высотке вспыхнул сильных пожар: зацепило даже припаркованные машины (фото, видео)

В Киеве в Подольском районе горела многоэтажка.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Киеве, показав кадры с места тушения.
"Оперативное видео ликвидации пожара в 25-этажном жилом доме на переулке Балтийском, 5", - говорится в сообщении.
Кадрами с места происшествий поделились и местные телеграм-каналы.
В канале "dtp.kiev.ua" уточнили, что во время пожара никто не пострадал, однако выпавшее окно балкона рухнуло на припаркованные под домом автомобили. Вследствие этого пять легковушек получили повреждения.
Также там указали, что в огне были полностью уничтожены кухня и балкон однокомнатной квартиры. Предварительная причина пожара - краткое замыкание.
Как сообщалось ранее, в Киеве 7 мая произошел пожар в торговом центре Silver Breeze. Там на подземной парковке загорелся автомобиль.