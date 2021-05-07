Авто не могли потушить 40 минут: открылись детали пожара в ТЦ Киева

В результате пожара в подземном паркинге, находящемся в торговом центре Silver Breeze в Березняках, сгорел автомобиль Lexus, а не Toyota, как сообщалось ранее.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.

Автомобиль загорелся на минус первом этаже.

"Спасатели, чтобы предупредить распространение огня на другие автомобили, откатили автомобиль, который находился рядом, и приступили к тушению пожара", - говорится в сообщении.

С огнем спасателям удалось справиться за полчаса – о пожаре в ГСЧС узнали в 18.31, а полностью погасили – в 19.07.

На данный момент причины пожара устанавливаются.

Как сообщал "Телеграф", Во время масштабного пожара в офисном здании в центре Винницы погибла 21-летняя девушка, которая работала в одном из офисов загоревшегося помещения.