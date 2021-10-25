Укр

Сцепились парашютами и резко рухнули: момент падения украинки в Турции попал на видео

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Спасательную операцию начали сразу Новость обновлена 25 октября 2021, 09:10
Спасательную операцию начали сразу

После падения у украинской экстремалки запал язык

В Турции на Международном фестивале воздушных игр "Олюдениз" в Фетхие двое экстремалов столкнулись в воздухе и рухнули в море. Момент ужасающего падения попал на видео, которое распространили СМИ.

Судя по кадрам, один парашютист влетел во второго экстремала, парашют которого только раскрылся, после чего их начало кружить в воздухе, а затем они упали в воду.

Сразу же после падения за участниками фестиваля отправились спасатели, которые вытащили их на сушу и оказали необходимую помощь.

Как оказалось, ЧП произошло с украинкой Марией Процлюк. 28-летняя женщина была участницей фестиваля по парашютизму в Фетхие и прыгала в море с высоты 1700 метров, однако прыжок получился весьма неудачным и она столкнулась с другим спортсменом.

После жесткого приземления у гражданки Украины запал язык, однако спасатели быстро привели девушку в чувство.

Украинку Марию Процлюк вытащили из воды и оказали помощь
Украинку Марию Процлюк вытащили из воды и оказали помощь

К счастью, эта ситуация обошлась без летальных последствий. Экстремалам вовремя оказали помощь и доставили в больницу.

Стоит отметить, что телеканал TRT Haber сообщил о падении троих парашютистов. По их информации, трое человек осуществляли прыжки на двух парашютах с горы Бабадаг высотой 1700 метров, затем столкнулись в воздухе и упали в море.

Пострадавших достали из воды командование береговой охраны, после чего передали медикам. Турецкий телеканал сообщил, что один из парашютистов находился в тяжелом состоянии, а жизни двоих остальных ничего не угрожало.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России на видео попал инцидент, как обнаженный мужчина прыгнул с 4-го этажа и побежал по улице.

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#Турция #Парашютист #Гражданин Украины #НП
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