Крупный пожар в Киево-Печерской лавре потушили: эксклюзивные фото

Пожар площадью в 100 "квадратов" случился в иконописной мастерской

В четверг, 4 ноября, в центре Киева произошел переполох из-за большого пожара на территории Киево-Печерской лавры.

О том, как спасатели тушили одну из главных достопримечательностей всей Украины, смотрите в эксклюзивном фоторепортаже "Телеграфа".

В ГСЧС говорят, что огонь охватил 68-й корпус лавры — здесь находится мастерская по росписи икон. Вскоре пламя перекинулось на крышу: потушили возгорание площадью в 100 "квадратов" лишь спустя час.

В спасении Киево-Печерской лавры участвовало немалое количество пожарных: 55 спасателей и 13 единиц спецтехники. А вот причину возгорания установят следователи, которые проводят расследование по факту пожара.

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

К слову, в сети пишут, что в результате данного ЧП в Киево-Печерской лавре пострадал человек, однако ни в полиции, ни в ГСЧС такой информации пока нет.

Пожарным пришлось ликвидировать пожар через крышу здания Пожарным пришлось ликвидировать пожар через крышу здания Пожарным пришлось ликвидировать пожар через крышу здания Пожарным пришлось ликвидировать пожар через крышу здания

Автор фото: Василий Мозговой, "Телеграф".

Напомним, в Турции задержали семерых граждан Российской Федерации по подозрению в поджоге леса на Ликийской тропе.

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