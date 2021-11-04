Крупный пожар в Киево-Печерской лавре потушили: эксклюзивные фото
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 140
Пожар площадью в 100 "квадратов" случился в иконописной мастерской
В четверг, 4 ноября, в центре Киева произошел переполох из-за большого пожара на территории Киево-Печерской лавры.
О том, как спасатели тушили одну из главных достопримечательностей всей Украины, смотрите в эксклюзивном фоторепортаже "Телеграфа".
В ГСЧС говорят, что огонь охватил 68-й корпус лавры — здесь находится мастерская по росписи икон. Вскоре пламя перекинулось на крышу: потушили возгорание площадью в 100 "квадратов" лишь спустя час.
В спасении Киево-Печерской лавры участвовало немалое количество пожарных: 55 спасателей и 13 единиц спецтехники. А вот причину возгорания установят следователи, которые проводят расследование по факту пожара.
Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".
К слову, в сети пишут, что в результате данного ЧП в Киево-Печерской лавре пострадал человек, однако ни в полиции, ни в ГСЧС такой информации пока нет.
Автор фото: Василий Мозговой, "Телеграф".
Напомним, в Турции задержали семерых граждан Российской Федерации по подозрению в поджоге леса на Ликийской тропе.
Также мы публиковали впечатляющие фото пожара, который произошел на станции техобслуживания в Днепре.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-