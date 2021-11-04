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Загорелась Киево-Печерская лавра: первые подробности (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Киево-Печерская Лавра Новость обновлена 04 ноября 2021, 14:52
Киево-Печерская Лавра

Пожарные уже прибыли на место.

После пожара в костеле святого Николая в Киеве, столица может лишиться еще одной достопримечательности — загорелась Киево-Печерская лавра.

Об этом сообщает Телеграм-канал ДТП/ЧП Киева.

Пожарные уже приступили к ликвидации возгорания. Над крышей поднимается дым.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям загорелась мастерская по росписи икон. Она находится на территории Лавры.

Загорание произошло в 13:45 на улице Лаврская 9-21. Огонь вспыхнул на втором этаже двухэтажного здания. Пожарные отмечают, что это корпус №68.

Пожар удалось локализировать менее чем за час. Над тушением исторического здания работают 55 спасателей и 13 спецмашин.

Крышу здания, которая также загорелась, тушат со специальной вышки.

Тушение здания Лавры
Тушение здания Лавры

Сообщается, что площадь загорания может составить 800 квадратных метров. Также в соцсетях появилась информация, что в результате пожара пострадал человек. Пока в ГСЧС это не подтверждают.

Ранее "Телеграф" писал, что костел Святого Николая будут реконструировать по поручению президента Владимира Зеленского.

Теги:
#Киев #Киево-Печерская лавра #ДСНС
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