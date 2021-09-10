Костел Святого Николая в Киеве отреставрируют безотлагательно - Зеленский дал поручение

Президент Украины Владимир Зеленский лично решил поучаствовать в судьбе киевского костела.

В следствие пожара в костеле святого Николая в Киеве, вспыхнувшего третьего сентября был поврежден орган и часть убранства. Владимир Зеленский поручил его отреставрировать и поставить новый орган.

Об этом сказано на сайте президента.

Письмо он адресовал премьеру Денису Шмыгалю, назначив того ежемесячно докладывать о ходе работ.

Также Зеленский поручил организовать работу Национального дома органной и камерной музыки и дать площадки для выступления артистов учреждения. Вспомнил президент и про "Дом музыки" — проект, который должен был реализован в рамках президентского указа от 18 августа 2020.

Про то, что власть Киева так и не решила за год, где должен быть "Дом музыки" вспоминал и глава Минкульта Александр Ткаченко. Он считает, что именно затягивание с реализацией этого проекта привело к таким последствиям.

Пожар в киевском костеле начался в ночь на четвертое сентября и охватил 80 квадратов помещения. "Телеграф" писал, что орган нуждался в реконструкции и короткое замыкание, повлекшее пожар, случилось именно в нем. Украинские бизнесмены собрали на ремонт костела 18 млн грн.