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З’явилися фото і відео пожежі в костелі Святого Миколая в Києві

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Пожежа в костелі Св Новина оновлена 03 вересня 2021, 23:28
Пожежа в костелі Св

Пожежні вже на місці.

У центрі Києва сталася пожежа в костелі Святого Миколая.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, а місцеві телеграм-канали опублікували фото і відео з місця події.

За його словами до місця події направлено 4 одиниці пожежної техніки та 15 рятувальників.

"Загоряння сталося між першим і другим поверхами і швидко перекинулося на дах будівлі. Ранг пожежі — 2", — вказав він.

У телеграм-каналі "Київ оперативний" відзначають, що проїзд по вулиці Великій Волошкової перекрили.

Про те, що стало причиною загоряння поки інформації не надходило.

Пожежа в костелі в Києві
Пожежа в костелі в Києві
Пожежа в костелі в Києві
Пожежа в костелі в Києві

Костел Святого Миколая розташований по вул. Велика Васильківська, 75, з 1980 року він використовується в якості Будинку органної та камерної музики. Його будівництво почалося в 1899 році, а закінчено в 1909 році.

Костел Святого Миколая на мапі
Костел Святого Миколая на мапі

Як повідомлялося раніше, в Києві на Кловському узвозі "зелену зону" обнесли високим парканом.

Пожежа в костелі Св
Україна
З’явилися фото і відео пожежі в костелі Святого Миколая в Києві
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Пожежа в костелі Св
З’явилися фото і відео пожежі в костелі Святого Миколая в Києві
Дата публікації
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