З’явилися фото і відео пожежі в костелі Святого Миколая в Києві
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Пожежні вже на місці.
У центрі Києва сталася пожежа в костелі Святого Миколая.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, а місцеві телеграм-канали опублікували фото і відео з місця події.
За його словами до місця події направлено 4 одиниці пожежної техніки та 15 рятувальників.
"Загоряння сталося між першим і другим поверхами і швидко перекинулося на дах будівлі. Ранг пожежі — 2", — вказав він.
У телеграм-каналі "Київ оперативний" відзначають, що проїзд по вулиці Великій Волошкової перекрили.
Про те, що стало причиною загоряння поки інформації не надходило.
Костел Святого Миколая розташований по вул. Велика Васильківська, 75, з 1980 року він використовується в якості Будинку органної та камерної музики. Його будівництво почалося в 1899 році, а закінчено в 1909 році.
Як повідомлялося раніше, в Києві на Кловському узвозі "зелену зону" обнесли високим парканом.
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