Еще одну зеленую зону в центре Киева обнесли строительным забором: фото и карта

Про начало строительных работ не сообщается.

В Киеве на фоне растущего спроса на землю еще один участок столицы оградили забором. На Кловском спуске напротив здания с номером 24 появилась ограждающая конструкция. Отметим, что это один из наиболее элитных районов Киева — Печерский. Фото забора сделал корреспондент "Телеграфа".

Здание, которое находится за забором — в неудовлетворительном состоянии. Возможно в скором времени киевляне будут наблюдать очередную стройку.

Рядом с этим адресом находится Офис генерального прокурора и Печерское управление полиции, а также бизнес-центры.

Место расположения огражденной территории

Ранее "Телеграф" уже писал о том, как застройщики в Киеве попали в скандал со сносом исторического здания. Так, 20 августа на улице Обсерваторная, 6 частично снесли усадьбу Барбана, несмотря на запрет Министерства культуры. Дом планируют восстановить после вмешательства СНБО, а местные администрации по Украине обяжут провести проверку всех зданий с архитектурной и исторической ценностью.

В апреле в Киеве на улице Симона Петлюры разрушили еще одно историческое здание — Доходный дом Уткина. На его месте планируют возвести отель. К сносу может быть причастен бывший народный депутат Дмитрий Андриевский. Также журналисты нашли связь с партией Виталия Кличко.