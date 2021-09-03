Укр

Еще одну зеленую зону в центре Киева обнесли строительным забором: фото и карта

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
59
Забор на Кловском спуске. Новость обновлена 03 сентября 2021, 20:46
Забор на Кловском спуске.

Про начало строительных работ не сообщается.

В Киеве на фоне растущего спроса на землю еще один участок столицы оградили забором. На Кловском спуске напротив здания с номером 24 появилась ограждающая конструкция. Отметим, что это один из наиболее элитных районов Киева — Печерский. Фото забора сделал корреспондент "Телеграфа".

Здание, которое находится за забором — в неудовлетворительном состоянии. Возможно в скором времени киевляне будут наблюдать очередную стройку.

Рядом с этим адресом находится Офис генерального прокурора и Печерское управление полиции, а также бизнес-центры.

Место расположения огражденной территории
Место расположения огражденной территории

Ранее "Телеграф" уже писал о том, как застройщики в Киеве попали в скандал со сносом исторического здания. Так, 20 августа на улице Обсерваторная, 6 частично снесли усадьбу Барбана, несмотря на запрет Министерства культуры. Дом планируют восстановить после вмешательства СНБО, а местные администрации по Украине обяжут провести проверку всех зданий с архитектурной и исторической ценностью.

В апреле в Киеве на улице Симона Петлюры разрушили еще одно историческое здание — Доходный дом Уткина. На его месте планируют возвести отель. К сносу может быть причастен бывший народный депутат Дмитрий Андриевский. Также журналисты нашли связь с партией Виталия Кличко.

Дима жил в Польше почти два года, хотел жениться и строить здесь счастливое будущее.
Общество
"Боролся до последнего, чтобы его отпустили": эксклюзивные подробности смерти украинца, убитого копами в Польше
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Дима жил в Польше почти два года, хотел жениться и строить здесь счастливое будущее.
"Боролся до последнего, чтобы его отпустили": эксклюзивные подробности смерти украинца, убитого копами в Польше
Дата публикации
Категория
Будут ли закрывать заведения в Киеве пока неизвестно.
СМИ сообщили, что в Киеве с 15 сентября готовятся ввести локдаун: что говорят власти
Дата публикации
Категория
Верховная Рада понемногу возвращается с каникул
На съезде в понедельник "Слуги народа" займутся кадровыми вопросами: "Телеграф" узнал подробности
Дата публикации
Категория
Платить за аренду украинцам придется дороже
Аренда жилья снова подорожает - сколько заплатят "бездомные" украинцы
Дата публикации
Категория
Панджшерская долина: оплот сопротивления Талибану
В Панджшерской долине Афганистана идут ожесточенные бои - талибы штурмуют цитадель сопротивления