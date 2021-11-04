"Не чекав такої агресії": журналіст розповів, як на нього напали ченці Києво-Печерської лаври

За словами постраждалого, він був шокований поведінкою людей у рясах

Під час пожежі на території Києво-Печерської лаври монахи напали на журналіста "Магнолії-ТВ" Олександра Терещенка, який знімав факт займання для репортажу. У якийсь момент чоловік у рясі вихопив у представника ЗМІ телефон і почав з ним тікати.

Про те, що відбувалося на території монастиря, журналіст розповів в ексклюзивному коментарі "Телеграфу".

За словами Олександра Терещенка, це був звичайний виїзд на надзвичайну подію і все йшло, як завжди, — зняли технічну частину, опитали свідків і пішли збирати офіційну інформацію у рятувальників.

"У дворі будинку я побачив штат пожежогасіння. Як правило, при великих пожежах такі штаби є і я пішов туди за офіційними даними. У якийсь момент переді мною з’явилася людина в рясі й заявив: "Тут знімати не можна, відійдіть убік". Відходжу вбік, поводжу себе стримано, відійшов до пожежної машини й буквально за хвилину зʼявляються двоє людей у рясах: "Хто вас сюди кликав? Що ви тут робите? Навіщо ви це знімаєте?". Я намагаюся пояснити, що згідно із законом ми маємо право у зв’язку з надзвичайною подією знімати. І раптом один з них у мене вириває телефон і біжить. Я не очікував такої агресії з боку людей у рясах. Я за ним і чую, що один із людей у рясі наказує: "Телефон не віддавати, інформацію стерти, виведіть його за двір і дайте йому по голові". Ну, цей побіг за будинок, я за ним. Віддайте телефон, камеру не чіпайте. Ця людина не чекала такого натиску. Вийшли до виходу з Лаври й він каже, що "на твій телефон". У результаті я отримую свій телефон, а він тікає", — розповів про те, що сталося, Олександр Терещенко.

Представник ЗМІ додав, що таку поведінку він розцінює як перешкоджання журналістській діяльності, однак у цій ситуації його турбує більше моральна сторона питання. Особливо той факт, що настоятель монастиря наказує бити когось по голові.

Нагадаємо, пожежа на території Києво-Печерської лаври спалахнула близько 14:00 у четвер, 4 листопада. Там загорілася майстерня з розпису ікон. Відомо, що під час пожежі постраждали троє людей — одна з них вистрибнула з вікна, щоб урятуватися від вогню.