"Дай йому по голові": ченці Києво-Печерської лаври напали на журналіста під час зйомок пожежі

Намісник монастиря Павло порадив одному зі священників "дати журналісту по голові"

У четвер, 4 листопада, на території Києво-Печерської лаври спалахнула пожежа, яка викликала неабиякий резонанс у суспільстві та ЗМІ. Однак, під час знімання сюжету про це журналісти "Магнолія-ТВ" зіштовхнулися з тиском з боку священників.

Про це свідчить відповідне відео, опубліковане інтернет-виданням.

Відомо, що журналіст та оператор у прямому ефірі розповідали про роботу рятувальників на місці пожежі, однак у якийсь момент один зі священників напав на журналіста і забрав у нього телефон та швидко почав втікати. На всі прохання повернути річ назад, священник відповідав, що нічого віддавати не збирається, адже він "просив не знімати".

У якийсь момент у справу втрутився скандальний намісник монастиря Павло, який наказав своєму підлеглому подивитись у телефон та "викреслити звідти відео". Священник, який вирвав з рук телефон, після зауважень журналіста таки погодився його віддати. А коли вони відходили від інших чоловіків у рясах, то намісник Павло порадив своєму "братові" дати журналісту по голові.

У розмові з журналістом отець Арсеній (який вихопив телефон) заявив, що знімати на території Києво-Печерської лаври можна лише "з благословення намісника". Також священник вимагав, щоб записи з камер видалили, а журналіст "завтра прийшов каятися".

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", 5 жовтня журналісти програми "Схеми" заявили про напад на них у стінах "Укрексімбанку". Тоді за наказом голови правління банку Євгена Мецгера, якому не сподобалося питання, у журналістів силоміць відібрали камери та стерли відео з інтерв’ю. Пізніше відео, що підтверджують їх слова "Схем", відновили. На кадрах видно, як Євген Мецгер наказує співробітникам служби безпеки відібрати у журналістів камери та видалити всі записи інтерв’ю. Після цього в Офісі президента не виключили необхідності в жорстких кадрових заходах. Євген Мецгер подав у відставку.