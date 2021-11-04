"Бидло-чорти в рясах": священник Києво-Печерської лаври напав на ще одного журналіста та розгнівав мережу

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом перешкоджання журналістській діяльності

Жертвою нападу на території Києво-Печерської лаври став не лише журналіст "Магнолія-ТВ", у якого ченці вирвали телефон. Як з’ясувалося, невідомі чоловіки напали також на представника видання "Сьогодні" Ігоря Сєрова і навіть погрожували йому фізичною розправою.

Про це журналіст у четвер, 4 листопада, повідомив на власній сторінці у Facebook.

За його словами, троє чоловіків намагалися йому заборонити знімати пожежу, яка спалахнула на території Києво-Печерської лаври.

"Один із них завзято виривав телефон із включеною трансляцією, закривав камеру, відтягував за куртку, виштовхував із території. За 13,5 років у "Сьогодні" у таких ситуаціях я справлявся сам. Але тут поряд були поліцейські, котрі представилися співробітниками поліції охорони. Навіть у їх присутності особливо нічого не змінилося, довелося кричати на нього, чому він не може припинити цей дурдом. Але "вишнею" на торті стало те, що один із трьох нападників сказав, що "нас троє, а ти один". Так і було. Після цього нападник попросив поліцейського "пробити" моє посвідчення", — написав Ігор Сєров.

Журналіст "Сьогодні" розповів про напад на нього з боку ченців Києво-Печерської лаври

Після того, що сталося, представник ЗМІ звернувся до Патрульної поліції, яка відреагувала на інцидент та відкрила за фактом перешкоджання журналістській діяльності кримінальну справу.

Користувачів мережі така поведінка ченців, м’яко кажучи, шокувала. Люди дивувалися, як таке можливо у теперішній час, а декому така поведінка священників нагадала 90-ті роки.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, пожежа на території Києво-Печерської лаври спалахнула близько 14:00 у четвер, 4 листопада. Там загорілася майстерня з розпису ікон. Відомо, що під час пожежі постраждали троє людей — один з них вистрибнув з вікна, щоб урятуватися від вогню.