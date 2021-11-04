"Быдло-черти в рясах": священник Киево-Печерской лавры напал на еще одного журналиста и разгневал сеть

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту препятствования журналистской деятельности

Жертвой нападения на территории Киево-Печерской лавры стал не только журналист "Магнолия-ТВ", у которого монахи вырвали телефон. Как выяснилось, неизвестные мужчины напали также на представителя издания "Сегодня" Игоря Серова и даже угрожали ему физической расправой.

Об этом журналист в четверг, 4 ноября, сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, трое мужчин пытались ему запретить снимать пожар, вспыхнувший на территории Киево-Печерской лавры.

"Один из них упорно вырывал телефон с включенной трансляцией, закрывал камеру, оттаскивал за куртку, выталкивал с территории. За 13,5 лет в "Сегодня" в таких ситуациях я справлялся сам. Но рядом были полицейские, которые представились сотрудниками полиции охраны. Даже в их присутствии особо ничего не изменилось, пришлось кричать на него, почему он не может прекратить этот дурдом, но "вишенкой" на торте стало то, что один из трех нападавших сказал, что "нас трое, а ты один". Это так и было. После этого нападавший попросил полицейского "пробить" мое удостоверение", — написал Игорь Серов.

Журналист "Сегодня" рассказал о нападении на него в Киево-Печерской лавре

После случившегося представитель СМИ обратился в Патрульную полицию, которая отреагировала на инцидент и открыла по факту препятствования журналистской деятельности уголовное дело.

Пользователей сети такое поведение монахов, мягко говоря, повергло в шок. Люди удивлялись, как это возможно в настоящее время, а некоторым такое поведение священников напомнило 90-е годы.

Как сообщал "Телеграф" ранее, пожар на территории Киево-Печерской лавры вспыхнул около 14:00 в четверг, 4 ноября. Там загорелась мастерская по росписи икон. Известно, что во время пожара пострадали три человека — один из них выпрыгнул из окна, чтобы спастись от огня.