Не лише розпалювання ворожнечі: СБУ знайшла у митрополита УПЦ МП нові гріхи

Співробітники СБУ знову навідалися митрополиту УПЦ МП

Служба безпеки викрила нові факти підривної діяльності керуючого однією з єпархій УПЦ МП на Вінниччині. Раніше цей фігурант підозрювався у вчиненні умисних дій, спрямованих на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями. Хоча особистість підозрюваного не розголошується, раніше у ЗМІ з’являлася інформація, що ним може бути Тульчинський та Брацлавський митрополит УПЦ МП Іонафан.

Як повідомляється, на офіційній сторінці СБУ в Telegram митрополиту були пред’явлені нові підозри. За даними правоохоронців, глава єпархії готував листівки із пропагандистським змістом, у яких він виправдовував збройну агресію Росії, а також тимчасову окупацію територій України. Більше того, у своїх листівках підозрюваний закликав до захоплення державної влади та порушеннякордонівнашої країни.

"Надруковані серійним тиражем прокремлівські матеріали зберігали у підсобних приміщеннях церкви. Надалі планував організувати їхню роздачу місцевим жителям через канцелярію єпархії", — йдеться у повідомленні СБУ.

У СБУ зазначили, що наявність незаконної діяльності громадянина проти державної безпеки нашої країни підтвердила експертиза. Виходячи з вищевказаних фактів правоохоронці висунули митрополиту таку підозру:

виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії рф проти України;

поширення матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу;

поширення матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України.

Досудове розслідування продовжується.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що священика Української православної церкви Московського патріархату (простіше кажучи, "філія" російської православної церкви в Україні) упіймали на здачі позицій ЗСУ.

Також ми повідомляли про те, що УПЦ потрапила у скандал через пісні про росію в Києво-Печерській лаврі. У церкві заявив, що священик, який знаходився поруч із співаючими, просто не чув текст.