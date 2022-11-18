Не только разжигание вражды: СБУ нашла у митрополита УПЦ МП новые грехи
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Сотрудники СБУ вновь наведались митрополиту УПЦ МП
Служба безопасности разоблачила новые факты подрывной деятельности управляющего одной из епархий УПЦ МП на Винничине. Ранее данный фигурант подозревался в совершении умышленных действий, направленных на разжигание религиозной вражды и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями. Хотя личность подозреваемого не разглашается, ранее в СМИ появлялась информация, что им может оказаться Тульчинский и Брацлавский митрополит УПЦ МП Ионафан.
Как сообщается, на официальной странице СБУ в Telegram, митрополиту были предъявлены новые подозрения. По данным правоохранителей, глава епархии подготавливал листовки с пропагандистским содержанием, в которых он оправдывал вооруженную агрессию рф, а также временную оккупацию территорий Украины. Более того, в своих листовках подозреваемый призывал к захвату государственной власти и нарушению границ нашей страны.
"Напечатанные серийным тиражом прокремлевские материалы хранили в подсобных помещениях церкви. В дальнейшем планировал организовать их раздачу местным жителям через канцелярию епархии", — говорится в сообщении СБУ.
В СБУ отметили, что наличие незаконной деятельности гражданина против госбезопасности нашей страны подтвердила экспертиза. Исходя из вышеуказанных фактов стражи порядка предъявили митрополиту следующее подозрения:
- оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины;
- распространение материалов с призывами к насильственному изменению конституционного строя;
- распространение материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее мы писали о том, что священника Украинской православной церкви Московского патриархата (проще говоря, "филиал" русской православной церкви в Украине) поймали на сдаче позиций ВСУ.
Также мы сообщали о том, что УПЦ попала в скандал из-за песен о россии в Киево-Печерской лавре. В церкви заявил, что священник, который находился рядом с поющими просто не слышал текст.