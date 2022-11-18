Не только разжигание вражды: СБУ нашла у митрополита УПЦ МП новые грехи

Сотрудники СБУ вновь наведались митрополиту УПЦ МП

Служба безопасности разоблачила новые факты подрывной деятельности управляющего одной из епархий УПЦ МП на Винничине. Ранее данный фигурант подозревался в совершении умышленных действий, направленных на разжигание религиозной вражды и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями. Хотя личность подозреваемого не разглашается, ранее в СМИ появлялась информация, что им может оказаться Тульчинский и Брацлавский митрополит УПЦ МП Ионафан.

Как сообщается, на официальной странице СБУ в Telegram, митрополиту были предъявлены новые подозрения. По данным правоохранителей, глава епархии подготавливал листовки с пропагандистским содержанием, в которых он оправдывал вооруженную агрессию рф, а также временную оккупацию территорий Украины. Более того, в своих листовках подозреваемый призывал к захвату государственной власти и нарушению границ нашей страны.

"Напечатанные серийным тиражом прокремлевские материалы хранили в подсобных помещениях церкви. В дальнейшем планировал организовать их раздачу местным жителям через канцелярию епархии", — говорится в сообщении СБУ.

В СБУ отметили, что наличие незаконной деятельности гражданина против госбезопасности нашей страны подтвердила экспертиза. Исходя из вышеуказанных фактов стражи порядка предъявили митрополиту следующее подозрения:

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины;

распространение материалов с призывами к насильственному изменению конституционного строя;

распространение материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что священника Украинской православной церкви Московского патриархата (проще говоря, "филиал" русской православной церкви в Украине) поймали на сдаче позиций ВСУ.

Также мы сообщали о том, что УПЦ попала в скандал из-за песен о россии в Киево-Печерской лавре. В церкви заявил, что священник, который находился рядом с поющими просто не слышал текст.