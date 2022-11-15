"Не припустимо": СБУ ухвалила рішення щодо церковників, які прославляли "руський мир" у Києві

Слідство встановило, що скандальний молебень все ж таки був, — і в Україні вжили заходів

Відео, як у Києво-Печерській Лаврі молилися за росію, схвилювало багатьох — деякий час підозрювали, що це може бути фейк, але після підтвердження автентичності ролика Служба безпеки України відкрила кримінальну справу.

Про це вранці 15 листопада повідомила прес-служба СБУ.

Вдалося підтвердити, що 12 листопада в одному із храмів Лаври справді звучали тези пропагандистського характеру, що прославляли "руський мир".

За фактом інциденту відкрили кримінальну справу за частиною 1 статті 436-2 Кримінального кодексу про виправдання, заперечення, визнання правомірною російської збройної агресії проти України.

Варто зауважити, що запобіжний захід за цією статтею передбачає покарання у вигляді виправних робіт строком до двох років або арештом на строк до півроку або позбавленням волі строком до трьох років.

Наразі всі матеріали направили для проведення відповідних експертиз.

Як повідомляв "Телеграф", у церкві всіх святих у Києво-Печерській Лаврі співали молебень зі словами "Звон плывёт, плывёт над россиею, пробуждается матушка русь", — відео з місця подій публікував священнослужитель ПЦУ Михайло Омелян.

Раніше глава СБУ Василь Малюк заявляв: "Ті, хто в умовах повномасштабної війни чекає на "пробудження матінки-русі", повинні розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України, і ми не допустимо таких проявів".