"Не допустим": СБУ приняла решение по церковникам, прославлявшим "русский мир" в Киеве

Следствие установило, что скандальный молебен все же был, — и в Украине приняли меры

Видео, как в Киево-Печерской Лавре молились за россию, взволновало многих, — некоторое время подозревали, что это может быть фейк, но после подтверждения аутентичности ролика Служба безопасности Украины открыла уголовное дело.

Об этом утром 15 ноября сообщила пресс-служба СБУ.

Удалось подтвердить, что 12 ноября в одном из храмов Лавры действительно звучали тезисы пропагандистского характера, что прославляли "русский мир".

По факту инцидента открыли уголовное дело по части 1 статьи 436-2 Уголовного кодекса об оправдании, отрицании, признании правомерной российской вооруженной агрессии против Украины.

Стоит заметить, что мера пресечения по этой статье предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет или арестом на срок до полугода или лишением свободы сроком до трех лет.

На данный момент все материалы направили для проведения соответствующих экспертиз.

Как сообщал "Телеграф", в церкви всех святых в Киево-Печерской Лавре пели молебен со словами "Звон плывёт, плывёт над россиею, пробуждается матушка русь", — видео с места событий публиковал священнослужитель ПЦУ Михаил Омелян.

Ранее глава СБУ Василий Малюк заявлял: "Те, кто в условиях полномасштабной войны ждут "пробуждения матушки-руси", должны понимать, что это вредит безопасности и интересам Украины, и мы не допустим таких проявлений".