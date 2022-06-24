ПЦУ взялася за Києво-Печерську лавру: Епіфаній звернувся до влади

ПЦУ просить один з храмів на території Верхньої лаври

Православна Церква України просить уряд передати у їх розпорядження один з храмів на території Києво-Печерської лаври, яка зараз перебуває під контролем Московського патріархату.

Про це йдеться в відкритому листі очільника ПЦУ митрополита Епіфанія до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Монополія монастиря Московського патріархату на богослужіння в Лаврі категорично не сприймається більшістю православних в Україні та українським суспільством", — заявив митрополит Київський Епіфаній.

Він підкреслив, монополістів Московського патріархату намагалися подолати з 1990 року, але всі спроби зводилися нанівець й Києво-Печерську лавру поступово прибрали до рук проросійські священники на чолі з керівником монастиря Павлом.

"Протягом 1990-х – початку 2000-х років монастир Московського Патріархату систематично через насильницькі дії та захоплення все нових і нових корпусів розширював свою присутність. Керівник монастиря Павло (Лебідь), використовуючи зв’язки у тодішньому державному керівництві, добивався подальшого "узаконення" таких дій", — зазначає митрополит.

Через це Епіфаній просить у Шмигаля надати хоча б один з храмів на території Верхньої лаври, які фактично не використовуються для постійних богослужінь (Благовіщенського храму в колишніх Митрополичих палатах, храму Всіх Святих над Економічною брамою чи іншого в межах Верхньої лаври) – для звершення регулярних богослужінь Свято-Успенської Києво-Печерської лаври ПЦУ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ПЦУ заявила про намір правити у Києво-Печерській Лаврі наприкінці травня і вже чекає на важливе рішення щодо цього.