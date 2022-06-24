ПЦУ взялась за Киево-Печерскую лавру: Епифаний обратился к власти

ПЦУ просит один из храмов на территории Верхней лавры

Православная Церковь Украины просит правительство передать в их распоряжение один из храмов на территории Киево-Печерской лавры, которая сейчас находится под контролем Московского патриархата.

Об этом говорится в открытом письме главы ПЦУ митрополита Епифания к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

"Монополия монастыря Московского патриархата на богослужение в Лавре категорически не воспринимается большинством православных в Украине и украинским обществом", — заявил митрополит Киевский Епифаний.

Он подчеркнул, что монополистов Московского патриархата пытались преодолеть с 1990 года, но все попытки сводились на нет и Киево-Печерскую лавру постепенно прибрали в руки пророссийские священники во главе с руководителем монастыря Павлом.

"В течение 1990-х – начала 2000-х годов монастырь Московского Патриархата систематически через насильственные действия и захваты все новых и новых корпусов расширял свое присутствие. Руководитель монастыря Павел (Лебедь), используя связи в тогдашнем государственном руководстве, добивался дальнейшего узаконивания таких действий", — отмечает митрополит.

Поэтому Епифаний просит у Шмыгаля предоставить хотя бы один из храмов на территории Верхней лавры, которые фактически не используются для постоянных богослужений (Благовещенского храма в бывших Митрополичьих палатах, храма Всех Святых над Экономическими воротами или другого в пределах Верхней лавры) – для совершения регулярных богослужений Свято-Успенской Киев лавры ПЦУ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ПЦУ заявила о намерении править в Киево-Печерской Лавре в конце мая и уже ждет важное решение по этому поводу.